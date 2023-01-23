23 января 2023
22 января 2023

Влиятельный чиновник в ЯНАО потерял сторонника. Инсайд

Замгубернатора ЯНАО Климентьев лишился сторонника из «Единой России»
© Служба новостей «URA.RU»
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Оксана Беседина является сторонницей Сергея Климентьева Фото:
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Заместитель губернатора ЯНАО Сергей Климентьев потерял сторонника в Салехардской фракции «Единой России» — руководителя Оксану Беседину по причине того, что она уходит в отставку. Об этом URA.RU сообщил источник в политкругах.

«Климентьев потерял самого сговорчивого из его сторонников — Оксану Беседину, которая не имела никаких претензий и спокойно выполняла все наказания. Сейчас предстоит тяжелый поиск человека, который смог бы занять должность руководителя фракции и также выполнять все обязанности», — сообщил агентству инсайдер.

Председатель городской думы Владимир Мартынюк подтвердил URA.RU, что Беседина 18 января подала документы на отставку. «Если фракция „Единой России“ проголосует за снятие полномочий с Оксаны Бесединой, то исполняющим обязанности руководителя назначат Вадима Кугаевского», — прокомментировал Мартынюк. Об итогах решения будет известно в феврале.

Ранее URA.RU сообщало, что Оксана Беседина собирается уйти в отставку по личным причинам. В «Единой России» Салехарда готовятся к переизбранию руководителя.

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Заместитель губернатора ЯНАО Сергей Климентьев потерял сторонника в Салехардской фракции «Единой России» — руководителя Оксану Беседину по причине того, что она уходит в отставку. Об этом URA.RU сообщил источник в политкругах. «Климентьев потерял самого сговорчивого из его сторонников — Оксану Беседину, которая не имела никаких претензий и спокойно выполняла все наказания. Сейчас предстоит тяжелый поиск человека, который смог бы занять должность руководителя фракции и также выполнять все обязанности», — сообщил агентству инсайдер. Председатель городской думы Владимир Мартынюк подтвердил URA.RU, что Беседина 18 января подала документы на отставку. «Если фракция „Единой России“ проголосует за снятие полномочий с Оксаны Бесединой, то исполняющим обязанности руководителя назначат Вадима Кугаевского», — прокомментировал Мартынюк. Об итогах решения будет известно в феврале. Ранее URA.RU сообщало, что Оксана Беседина собирается уйти в отставку по личным причинам. В «Единой России» Салехарда готовятся к переизбранию руководителя.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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