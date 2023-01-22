В Салехарде глава фракции «Единой России» Оксана Беседина собирается в отставку

Оксана Беседина покинет думу Салехарда Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

Руководитель фракции «Единой России» и заместитель председателя думы Салехарда (ЯНАО) Оксана Беседина собирается уйти в отставку. Об этом URA.RU сообщили источники в политических кругах.

«Оксана Беседина подает документы на отставку из думы Салехарда. Она больше не будет возглавлять фракцию „Единой России“. Уходит по личным причинам», — сообщил агентству источник в мэрии. Инсайдер в гордуме также добавил, что будет переизбрание руководителя фракции.

Получить оперативный комментарий в думе Салехарда не удалось. Агентство направило запрос с просьбой прокомментировать ситуацию.

Ранее URA.RU сообщало, что Оксана Беседина заняла пост зампредседателя после того, как эту должность покинул обвиненные во взяточничестве Александр Пизняк. Помимо Бесединой, на место заместителя баллотировалась нынешний депутат Тюменской областной думы Лариса Цупикова.