Из тюменских аптек исчез датский препарат для диабетиков

«Оземпика» нет в тюменских аптеках уже несколько месяцев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

С прилавков тюменских аптек исчез препарат для больных сахарным диабетом «Оземпик». Об этом корреспонденту URA.RU рассказали сразу в нескольких городских аптеках. Лекарство производится в Дании.

«Этого препарата давно нет в наличии у нас в аптеке и у поставщиков. Месяца два мы его не продаем. Чтобы подобрать аналог пациент должен обратиться к лечащему врачу, так как препарат показан в комплексной терапии», — рассказала провизор аптеки «Аптека Реагент».

Заведующая аптекой «ЮниФарм» Олеся Шварц подтвердила дефицит этого препарата и в ведомственной ей аптеке. Также мы связались с сетью аптек «Фармленд», где нам также заявили, что «Оземпика» уже несколько месяцев нет на полках.

По данным открытых источников, «Оземпик» принимают в качестве дополнения к стандартному лечению сердечно-сосудистых заболеваний при диабете 2 типа. Стоимость препарата начиналась от семи тысяч рублей.

Агентство направило запрос в Росздравнадзора по Тюменской области. Ответ на него ожидается.

Ранее агентство рассказывало о том, что из тюменских аптек исчезли препараты европейского производства для лечения лор-болезней. Также на фоне дефицита лекарств с полок пропала целая группа антибиотиков.