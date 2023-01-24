В Курганской области закрывают отделения Почты

25 января 2023 в 18:49 Размер текста - 17 +

В поселке Митино и в Варгашах закрыли почтовые отделения Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жители села Митино Кетовского района пожаловались на закрытие отделения Почты. За посылками им предложили отправляться в соседнее село, до которого нет прямого автобусного сообщения, рассказали URA.RU читатели. Еще одно отделение закрыли в Варгашах. «В селе Митино закрыли отделение почты. Предложили за посылками ездить в соседнее село, а добраться до него на автобусе можно только через Курган — это в 50 километрах. Такой абсурд», — рассказали читатели. В пресс-службе Управления Федеральной почтовой связи по Курганской области URA.RU ответили, что отделение почты в Митино закрыто временно. «Мы приносим клиентам извинения за временные неудобства. К сожалению, пока единственный сотрудник, который обслуживает клиентов в почтовом отделении 641315 в Митино, находится на длительном больничном, мы были вынуждены изменить формат обслуживания и часть услуг оказывать клиентам на дому. Почтальон продолжает доставлять письма, периодику, выплаты согласно обычному графику. В ближайшее время у него появится мобильный почтово-кассовый терминал для приема коммунальных и иных платежей, оформления подписки и пр. Как только сотрудник выйдет с больничного, отделение возобновит работу в обычном режиме», — ответили на запрос агентства. Что касается закрытия одного из двух почтовых отделений в Варгашах, то в управлении пояснили, что второе отделение в поселке Варгаши использовалось как резервное, когда туда шло большое количество писем и другой почты. «Сейчас нет прежних объемов поступающих в поселок отправлений, поэтому для обслуживания клиентов мы оставили одно отделение 641230», — говорится в ответе. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители села Митино Кетовского района пожаловались на закрытие отделения Почты. За посылками им предложили отправляться в соседнее село, до которого нет прямого автобусного сообщения, рассказали URA.RU читатели. Еще одно отделение закрыли в Варгашах. «В селе Митино закрыли отделение почты. Предложили за посылками ездить в соседнее село, а добраться до него на автобусе можно только через Курган — это в 50 километрах. Такой абсурд», — рассказали читатели. В пресс-службе Управления Федеральной почтовой связи по Курганской области URA.RU ответили, что отделение почты в Митино закрыто временно. «Мы приносим клиентам извинения за временные неудобства. К сожалению, пока единственный сотрудник, который обслуживает клиентов в почтовом отделении 641315 в Митино, находится на длительном больничном, мы были вынуждены изменить формат обслуживания и часть услуг оказывать клиентам на дому. Почтальон продолжает доставлять письма, периодику, выплаты согласно обычному графику. В ближайшее время у него появится мобильный почтово-кассовый терминал для приема коммунальных и иных платежей, оформления подписки и пр. Как только сотрудник выйдет с больничного, отделение возобновит работу в обычном режиме», — ответили на запрос агентства. Что касается закрытия одного из двух почтовых отделений в Варгашах, то в управлении пояснили, что второе отделение в поселке Варгаши использовалось как резервное, когда туда шло большое количество писем и другой почты. «Сейчас нет прежних объемов поступающих в поселок отправлений, поэтому для обслуживания клиентов мы оставили одно отделение 641230», — говорится в ответе.