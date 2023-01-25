В тюменском правительстве введут барьер для несообразительных и ленивых

В Тюменской области хотят установить требования к успеваемости студентов-целевиков, обучающихся для последующей работы в органах власти. Соответствующие изменения собираются внести в постановление губернатора. Тех, кто будет плохо учиться, лишат стипендии или вовсе разорвут с ними договоры.
«Постановление губернатора Тюменской области дополнить пунктом, предусматривающим, что по соглашению сторон договором о целевом обучении могут быть установлены требования к успеваемости гражданина. В случае их неисполнения наступят последствия: расторжение договора о целевом обучении, либо сокращение размера денежной выплаты», — говорится в проекте властей.
Целевые договоры заключаются на основании конкурса: со студентами, теми, кто только собирается поступать, а также с гражданскими служащими, получающими первое высшее образование. На время обучения власти ежемесячно предоставляют студентам выплату — половину от академической стипендии, а после гарантируют трудоустройство.
«Целевики» учатся на тех специалистов, которых не хватает органам исполнительной власти. После выпуска они должны несколько лет отработать в рядах чиновников, или же вернуть потраченные на них средства. Однако если вышеназванные поправки будут приняты, студентам придется не просто учиться, но еще и стараться, чтобы их оценки были высокими. Ранее такого требования не предъявлялось.
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В Тюменской области хотят установить требования к успеваемости студентов-целевиков, обучающихся для последующей работы в органах власти. Соответствующие изменения собираются внести в постановление губернатора. Тех, кто будет плохо учиться, лишат стипендии или вовсе разорвут с ними договоры. «Постановление губернатора Тюменской области дополнить пунктом, предусматривающим, что по соглашению сторон договором о целевом обучении могут быть установлены требования к успеваемости гражданина. В случае их неисполнения наступят последствия: расторжение договора о целевом обучении, либо сокращение размера денежной выплаты», — говорится в проекте властей. Целевые договоры заключаются на основании конкурса: со студентами, теми, кто только собирается поступать, а также с гражданскими служащими, получающими первое высшее образование. На время обучения власти ежемесячно предоставляют студентам выплату — половину от академической стипендии, а после гарантируют трудоустройство. «Целевики» учатся на тех специалистов, которых не хватает органам исполнительной власти. После выпуска они должны несколько лет отработать в рядах чиновников, или же вернуть потраченные на них средства. Однако если вышеназванные поправки будут приняты, студентам придется не просто учиться, но еще и стараться, чтобы их оценки были высокими. Ранее такого требования не предъявлялось.