В тюменском правительстве введут барьер для несообразительных и ленивых

Тюменские власти лишат льгот и не трудоустроят целевых студентов с плохой успеваемостью

С нерадивыми студентами разорвут договоры о целевом обучении или лишат их ежемесячной выплаты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Тюменской области хотят установить требования к успеваемости студентов-целевиков, обучающихся для последующей работы в органах власти. Соответствующие изменения собираются внести в постановление губернатора. Тех, кто будет плохо учиться, лишат стипендии или вовсе разорвут с ними договоры.

«Постановление губернатора Тюменской области дополнить пунктом, предусматривающим, что по соглашению сторон договором о целевом обучении могут быть установлены требования к успеваемости гражданина. В случае их неисполнения наступят последствия: расторжение договора о целевом обучении, либо сокращение размера денежной выплаты», — говорится в проекте властей.

Целевые договоры заключаются на основании конкурса: со студентами, теми, кто только собирается поступать, а также с гражданскими служащими, получающими первое высшее образование. На время обучения власти ежемесячно предоставляют студентам выплату — половину от академической стипендии, а после гарантируют трудоустройство.

«Целевики» учатся на тех специалистов, которых не хватает органам исполнительной власти. После выпуска они должны несколько лет отработать в рядах чиновников, или же вернуть потраченные на них средства. Однако если вышеназванные поправки будут приняты, студентам придется не просто учиться, но еще и стараться, чтобы их оценки были высокими. Ранее такого требования не предъявлялось.