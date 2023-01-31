В Тюменской области вовремя не получивший зарплату мужчина продал машину начальника

Не дождавшись зарплаты мужчина решил получить деньги незаконным способом Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Житель Тобольска продал машину, принадлежащую его работодателю, чтобы возместить зарплату, которую ему не выплачивали. Об этом сообщает издание «МВД Медиа».

«В Тобольске ранее неоднократно судимый мужчина, не получив вовремя заработную плату, решил продать машину работодателя. Взяв у начальника на небольшой срок „Газель“, он уехал на ней в Тюмень и реализовал. Затем, желая уйти от ответственности, остался проживать на съемной квартире в областном центре», — сообщает «МВД Медиа» в своем telegram-канале.

Работодатель оценил похищенный грузовик в 550 тысяч рублей, а сотрудник выручил за него всего 190 тысяч. Автомобиль, по итогу, нашли в Сургуте, и скоро вернут законному владельцу. А обвиняемому грозит до шести лет лишения свободы.