Курганские погорельцы пожаловались на состояние маневренного жилья (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганской семьей погорельцев предоставили для временного проживания маневренное жилье, которому требуется ремонт. Средств на это у семьи нет. Об этом пользовательница Яна Миллер написала в группе «ЧП Курган» в соцсети «ВКонтакте». В мэрии Кургана погорельцами пообещали провести ремонт за счет муниципального бюджета.

«Через скандал мы добились, чтобы директор департамента ЖКХ Роман Медведев нас принял и дал нам маневренное жилье с условием косметического ремонта в нем. Мы побывали в отделе учета граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Там нам сказали, что денег на ремонт [в администрации] нет, когда будут — неизвестно, ищите спонсоров», — пишет женщина. Она отметила, что пожар произошел 24 января. После этого ее с мужем и 10-летним ребенком временно разметили в гостинице «Курган». Сейчас их оттуда выселили.

В пресс-службе мэрии URA.RU подтвердили, что пожар произошел 24 января в одном из домов по улице Акмолинской. Пострадавшая семья была временно размещена в гостинице. «В соответствии с жилищным кодексом РФ семье предложено жилое помещение маневренного фонда 27,8 кв. м., расположенное в многоквартирном доме на бульваре Солнечном. После осмотра жилья, заявители согласились разместиться здесь. При этом они указали на ремонтные работы, которые необходимо провести для нормальной эксплуатации помещения», — говорят в администрации.

Как отмечают в мэрии, семье никто не предлагал найти спонсора. Власти заверили, что уполномоченный орган администрации организует аукцион. С победителем будет заключен муниципальный контракт, после чего помещение будет отремонтировано подрядчиком.

Так выглядит душ в маневренном жилье, которое администрация предоставила для погорельцев Фото: Яна Миллер, группа «ЧП Курган»

Из стены торчит розетка на недавно покрашенной стене Фото: Яна Миллер, группа «ЧП Курган»

В комнате на полу и подоконнике лежит мусор Фото: Яна Миллер, группа «ЧП Курган»

В туалете остались строительные материалы Фото: Яна Миллер, группа «ЧП Курган»

Местами в маневренном жилье отпала плитка и облупилась штукатурка Фото: Яна Миллер, группа «ЧП Курган»