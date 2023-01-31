31 января 2023
30 января 2023

Военнослужащий из поселка ЯНАО погиб в зоне СВО

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Прощание с погибшим в ЛНР контрактником Арсением Бессоновым. Пермь, прощание, погибший в СВО, воинские почести, похороны погибшего в сво
В зоне СВО 24 января 2023 года погиб Сергей Назаров, житель поселка Аксарка Фото:

В зоне СВО 24 января 2023 года погиб Сергей Назаров, житель поселка Аксарка (ЯНАО). Об этом сообщается в официальном telegram-канале администрации Салехарда.

«Военный комиссариат по Салехарду и Приуральскому району подтвердил гибель стрелка-помощника гранатометчика мотострелкового отделения, рядового контрактной службы Сергея Валерьевича Назарова, 1994 года рождения. Он погиб 24 января 2023 года при исполнении обязанностей военной службы в зоне СВО», — приводит слова военного комиссара Александра Чуенко пресс-служба администрации.

Отмечается, что в 2012 году он окончил школу в поселке Аксарка. В сентябре 2022 года поступил на контрактную службу.

Владимир Путин объявил о начале спецоперации на территории Украины 24 февраля 2022 года. Главная ее цель — защитить и помочь мирному населению Донбасса.

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В зоне СВО 24 января 2023 года погиб Сергей Назаров, житель поселка Аксарка (ЯНАО). Об этом сообщается в официальном telegram-канале администрации Салехарда. «Военный комиссариат по Салехарду и Приуральскому району подтвердил гибель стрелка-помощника гранатометчика мотострелкового отделения, рядового контрактной службы Сергея Валерьевича Назарова, 1994 года рождения. Он погиб 24 января 2023 года при исполнении обязанностей военной службы в зоне СВО», — приводит слова военного комиссара Александра Чуенко пресс-служба администрации. Отмечается, что в 2012 году он окончил школу в поселке Аксарка. В сентябре 2022 года поступил на контрактную службу. Владимир Путин объявил о начале спецоперации на территории Украины 24 февраля 2022 года. Главная ее цель — защитить и помочь мирному населению Донбасса.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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