Тюменские власти ищут ревизора госбюджета

В Тюменской области ищут заместителя начальника финансово-казначейского управления

03 февраля 2023 в 16:54 Размер текста - 17 +

В Тобольском районе возьмут на работу финансового ревизора Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В финансово-казначейское управление Тобольского района Тюменской области ищут заместителя начальника управления. Он будет следить за исполнением бюджета. Информация размещена на портале «Госслужба». «Ежемесячно готовит: мониторинг исполнения консолидированного бюджета муниципального района; информацию о финансировании мероприятий по профилактике правонарушений; информацию об остатках средств на счетах бюджетов Тобольского района; информацию о движении целевых средств, возвращенных в областной бюджет», — прописано в должностных обязанностях к вакансии. Заместителю начальника управления готовы платить от 40,2 до 52,3 тыс. руб. Обязателен стаж государственной службы от 2 лет, а тажке высшее образование не ниже специалитета или магистратуры. Ранее URA.RU сообщало о том, что тюменские власти ищут ревизора вузов. Чиновник будет контролировать работу тюменских университетов и ректорат.

В финансово-казначейское управление Тобольского района Тюменской области ищут заместителя начальника управления. Он будет следить за исполнением бюджета. Информация размещена на портале «Госслужба». «Ежемесячно готовит: мониторинг исполнения консолидированного бюджета муниципального района; информацию о финансировании мероприятий по профилактике правонарушений; информацию об остатках средств на счетах бюджетов Тобольского района; информацию о движении целевых средств, возвращенных в областной бюджет», — прописано в должностных обязанностях к вакансии. Заместителю начальника управления готовы платить от 40,2 до 52,3 тыс. руб. Обязателен стаж государственной службы от 2 лет, а тажке высшее образование не ниже специалитета или магистратуры. Ранее URA.RU сообщало о том, что тюменские власти ищут ревизора вузов. Чиновник будет контролировать работу тюменских университетов и ректорат.