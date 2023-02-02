02 февраля 2023

Тюменские власти ищут ревизора госбюджета

В Тюменской области ищут заместителя начальника финансово-казначейского управления
© Служба новостей «URA.RU»
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В Тобольском районе возьмут на работу финансового ревизора Фото:

В финансово-казначейское управление Тобольского района Тюменской области ищут заместителя начальника управления. Он будет следить за исполнением бюджета. Информация размещена на портале «Госслужба».

«Ежемесячно готовит: мониторинг исполнения консолидированного бюджета муниципального района; информацию о финансировании мероприятий по профилактике правонарушений; информацию об остатках средств на счетах бюджетов Тобольского района; информацию о движении целевых средств, возвращенных в областной бюджет», — прописано в должностных обязанностях к вакансии.

Заместителю начальника управления готовы платить от 40,2 до 52,3 тыс. руб. Обязателен стаж государственной службы от 2 лет, а тажке высшее образование не ниже специалитета или магистратуры.

Ранее URA.RU сообщало о том, что тюменские власти ищут ревизора вузов. Чиновник будет контролировать работу тюменских университетов и ректорат.

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В финансово-казначейское управление Тобольского района Тюменской области ищут заместителя начальника управления. Он будет следить за исполнением бюджета. Информация размещена на портале «Госслужба». «Ежемесячно готовит: мониторинг исполнения консолидированного бюджета муниципального района; информацию о финансировании мероприятий по профилактике правонарушений; информацию об остатках средств на счетах бюджетов Тобольского района; информацию о движении целевых средств, возвращенных в областной бюджет», — прописано в должностных обязанностях к вакансии. Заместителю начальника управления готовы платить от 40,2 до 52,3 тыс. руб. Обязателен стаж государственной службы от 2 лет, а тажке высшее образование не ниже специалитета или магистратуры. Ранее URA.RU сообщало о том, что тюменские власти ищут ревизора вузов. Чиновник будет контролировать работу тюменских университетов и ректорат.
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