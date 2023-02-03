В Кургане потребовали закрыть запрещенный сайт

Курганский суд решил закрыть сайт по приобретению реплик известных брендов одежды

По решению суда закрылся сайт, где продавались копии известных брендов одежды Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Курганский суд решил закрыть сайт по приобретению реплик известных брендов одежды, таких как Gucci и Louis Vuitton. С требованием признать ресурс запрещенным, так как на нем не было информации о соглашениях с правообладателями, обратился транспортный прокурор Кургана. Решение опубликовано на сайте городского суда.

«Курганской транспортной прокуратурой проведен мониторинг размещенной на сайтах сети „Интернет“ информации, выявлена интернет-страница, содержащая предложения по приобретению копий известных „брендов“ одежды (Gucci, Louis Vuitton). При этом информация о соглашениях с правообладателями отсутствует. Таким образом доступ к сайту, с помощью которого организована продажа известных фирменных наименований одежды, в соответствии с действующим законодательством РФ должен быть закрыт», — говорится в решении суда.

Право пресечь подобные нарушения имеет Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. На сайте также указано, что представитель заинтересованного лица Управления ФС по надзору в сфере связи по Курганской области на заседание не явился. Владельца сайта установить не удалось.