03 февраля 2023

В Кургане потребовали закрыть запрещенный сайт

Курганский суд решил закрыть сайт по приобретению реплик известных брендов одежды
© Служба новостей «URA.RU»
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По решению суда закрылся сайт, где продавались копии известных брендов одежды Фото:

Курганский суд решил закрыть сайт по приобретению реплик известных брендов одежды, таких как Gucci и Louis Vuitton. С требованием признать ресурс запрещенным, так как на нем не было информации о соглашениях с правообладателями, обратился транспортный прокурор Кургана. Решение опубликовано на сайте городского суда.

«Курганской транспортной прокуратурой проведен мониторинг размещенной на сайтах сети „Интернет“ информации, выявлена интернет-страница, содержащая предложения по приобретению копий известных „брендов“ одежды (Gucci, Louis Vuitton). При этом информация о соглашениях с правообладателями отсутствует. Таким образом доступ к сайту, с помощью которого организована продажа известных фирменных наименований одежды, в соответствии с действующим законодательством РФ должен быть закрыт», — говорится в решении суда.

Право пресечь подобные нарушения имеет Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. На сайте также указано, что представитель заинтересованного лица Управления ФС по надзору в сфере связи по Курганской области на заседание не явился. Владельца сайта установить не удалось.

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Курганский суд решил закрыть сайт по приобретению реплик известных брендов одежды, таких как Gucci и Louis Vuitton. С требованием признать ресурс запрещенным, так как на нем не было информации о соглашениях с правообладателями, обратился транспортный прокурор Кургана. Решение опубликовано на сайте городского суда. «Курганской транспортной прокуратурой проведен мониторинг размещенной на сайтах сети „Интернет“ информации, выявлена интернет-страница, содержащая предложения по приобретению копий известных „брендов“ одежды (Gucci, Louis Vuitton). При этом информация о соглашениях с правообладателями отсутствует. Таким образом доступ к сайту, с помощью которого организована продажа известных фирменных наименований одежды, в соответствии с действующим законодательством РФ должен быть закрыт», — говорится в решении суда. Право пресечь подобные нарушения имеет Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. На сайте также указано, что представитель заинтересованного лица Управления ФС по надзору в сфере связи по Курганской области на заседание не явился. Владельца сайта установить не удалось.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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