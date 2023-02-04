The Telegraph: Евросоюз не примет Украину из-за страха обанкротиться

Украина станет самой бедной в ЕС в случае вступления Фото: Официальный сайт президента Украины

Евросоюз не сможет принять Украину в свой состав в ближайшее время из-за страха банкротства, так как после вступления ЕС будет обязан оказывать стране финансовую помощь. Об этом сообщает британская газета The Daily Telegraph.

«Европейский Союз хочет, чтобы Украина стала его членом, но не в ближайшее время. Он не может ускорить прием Киева из-за страха обанкротиться», — передает Telegraph. Издание отмечает, что после вступления Украины Евросоюз будет должен оказывать финансовую помощь на сотни миллиардов евро. Из-за этого придется пересмотреть правила, пишет британская газета.

Это не единственная причина, из-за которой вступление Украины остается под вопросом. На Западе признают, что процесс будет длительным и дорогостоящим. В случае членства Украины страна будет пятой по величине в ЕС, но самой бедной. Telegraph отмечает, что Украина будет получать больше денег, чем платить. Этим могут быть недовольны другие страны.

Украина является кандидатом на вступление в ЕС. Президент страны Владимир Зеленский подал заявку после начала конфликта с Россией. Украинский премьер Денис Шмыгаль надеется, что страна станет членом ЕС в течение двух лет. Источник в делегации одной из европейских стран в Совете ЕС заявил, что Украина не сможет вступить в Евросоюз в ускоренном порядке.