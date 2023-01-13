Украина рассчитывает вступить в ЕС в течение двух лет

Премьер Украины Шмыгаль: Украина собирается стать членом Евросоюза в течение двух лет
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Официальный сайт президента Украины, флаг украины, флаг евросоюза
Украина собирается подписать соглашение о членстве в ЕС в течение двух лет Фото:

Украина собирается провести все необходимые переговоры для вступления в Евросоюз и подписать соглашение о членстве в течение двух лет. Такое заявление сделал украинский премьер Денис Шмыгаль на заседании правительства.

«Сейчас мы завершаем выполнение семи рекомендаций Европейской комиссии, которые позволят нам запустить следующие шаги для интеграции», — отметил он. Его цитирует издание «Европейская правда». Он также рассказал, что Украина должна проверить свое законодательство на соответствие стандартам ЕС.

Ранее австрийский политик Йоханнес Хюбнер подсчитал, что процесс вступления Украины в ЕС займет 20 лет. Именно такое время понадобится стране, чтобы привести в соответствие с европейскими нормами уровень жизни и индекс коррупции. Также он не нашел оснований, чтобы процесс вступления в ЕС проходил для Украины в ускоренном режиме.

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Украина собирается провести все необходимые переговоры для вступления в Евросоюз и подписать соглашение о членстве в течение двух лет. Такое заявление сделал украинский премьер Денис Шмыгаль на заседании правительства. «Сейчас мы завершаем выполнение семи рекомендаций Европейской комиссии, которые позволят нам запустить следующие шаги для интеграции», — отметил он. Его цитирует издание «Европейская правда». Он также рассказал, что Украина должна проверить свое законодательство на соответствие стандартам ЕС. Ранее австрийский политик Йоханнес Хюбнер подсчитал, что процесс вступления Украины в ЕС займет 20 лет. Именно такое время понадобится стране, чтобы привести в соответствие с европейскими нормами уровень жизни и индекс коррупции. Также он не нашел оснований, чтобы процесс вступления в ЕС проходил для Украины в ускоренном режиме.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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