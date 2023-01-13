Украина рассчитывает вступить в ЕС в течение двух лет

Украина собирается подписать соглашение о членстве в ЕС в течение двух летФото: Официальный сайт президента Украины
Украина собирается провести все необходимые переговоры для вступления в Евросоюз и подписать соглашение о членстве в течение двух лет. Такое заявление сделал украинский премьер Денис Шмыгаль на заседании правительства.
«Сейчас мы завершаем выполнение семи рекомендаций Европейской комиссии, которые позволят нам запустить следующие шаги для интеграции», — отметил он. Его цитирует издание «Европейская правда». Он также рассказал, что Украина должна проверить свое законодательство на соответствие стандартам ЕС.
Ранее австрийский политик Йоханнес Хюбнер подсчитал, что процесс вступления Украины в ЕС займет 20 лет. Именно такое время понадобится стране, чтобы привести в соответствие с европейскими нормами уровень жизни и индекс коррупции. Также он не нашел оснований, чтобы процесс вступления в ЕС проходил для Украины в ускоренном режиме.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.
Украина собирается провести все необходимые переговоры для вступления в Евросоюз и подписать соглашение о членстве в течение двух лет. Такое заявление сделал украинский премьер Денис Шмыгаль на заседании правительства. «Сейчас мы завершаем выполнение семи рекомендаций Европейской комиссии, которые позволят нам запустить следующие шаги для интеграции», — отметил он. Его цитирует издание «Европейская правда». Он также рассказал, что Украина должна проверить свое законодательство на соответствие стандартам ЕС. Ранее австрийский политик Йоханнес Хюбнер подсчитал, что процесс вступления Украины в ЕС займет 20 лет. Именно такое время понадобится стране, чтобы привести в соответствие с европейскими нормами уровень жизни и индекс коррупции. Также он не нашел оснований, чтобы процесс вступления в ЕС проходил для Украины в ускоренном режиме.