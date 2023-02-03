Курганские власти обвинили перевозчиков в покупке негативных отзывов у жителей

По словам властей, некоторые перевозчики не заботятся о качестве обслуживания пассажиров Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Передел транспортного рынка в Кургане

Власти Кургана обвинили перевозчиков, которые не перешли на регулируемый тариф, в манипулировании общественным мнением через средства массовой информации (СМИ) и социальные сети, а также в подкупе жителей. Об этом сообщается в официальном telegram-канале администрации города.

«На данный момент некоторые перевозчики, которые не перешли на регулируемый тариф, пытаются манипулировать общественным мнением через СМИ и социальные сети. Они проплачивают гражданам посты в группах и выступления», — говорится в посте.

Директор департамента развития городского хозяйства администрации Кургана Андрей Плешков отметил, что по всем обращениям о некачественной работе общественного транспорта проводится проверка, но в большинстве случаев факты не подтверждаются. По его словам, некоторые компании-перевозчики «стремятся повышать стоимость проезда, не заботясь о качестве обслуживания пассажиров».

Ранее URA.RU писало, что глава Кургана Елена Ситникова провела совещание с перевозчиками. Мэр напомнила им, что необходимо строго соблюдать все требования безопасности, федерального законодательства и условия договоров с администрацией города.