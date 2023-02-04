04 февраля 2023
03 февраля 2023

Пермские спасатели рассказали о пожарах за выходные

В Пермском крае за сутки зарегистрировано 7 пожаров с одним погибшим
© Служба новостей «URA.RU»
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В Пермском крае за субботу зарегистрировано 7 пожаров Фото:

В Пермском крае за сутки зарегистрировано семь пожаров: по два в Перми и в Пермском муниципальном округе, по одному в Чернушке, Чусовом и Александровске. В происшествиях есть погибший и пострадавший. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

«За истекшие сутки 4 февраля 2023 г. на территории Пермского края зарегистрировано 7 пожаров, из них: по 2 пожара на территории г. Перми и Пермского муниципального округа, по 1 пожару на территории Чернушинского, Чусовского городских округов и Александровского муниципального округа. К сожалению, в результате пожаров имеются погибший и травмированный. Основными причинами возникновения пожаров стало: нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования (3 пожара), неосторожное обращение с огнем (3 пожара)», — уточнили в ведомстве.

В региональном МЧС добавили, что на пожаре в Чернушке погиб местный житель, один человек получил травму, еще два жильца до прибытия спасателей эвакуировались самостоятельно. Площадь возгорания составила 90 квадратных метров. Сейчас сотрудники МЧС проводят проверку и устанавливают обстоятельства и причину пожара.

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В Пермском крае за сутки зарегистрировано семь пожаров: по два в Перми и в Пермском муниципальном округе, по одному в Чернушке, Чусовом и Александровске. В происшествиях есть погибший и пострадавший. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю. «За истекшие сутки 4 февраля 2023 г. на территории Пермского края зарегистрировано 7 пожаров, из них: по 2 пожара на территории г. Перми и Пермского муниципального округа, по 1 пожару на территории Чернушинского, Чусовского городских округов и Александровского муниципального округа. К сожалению, в результате пожаров имеются погибший и травмированный. Основными причинами возникновения пожаров стало: нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования (3 пожара), неосторожное обращение с огнем (3 пожара)», — уточнили в ведомстве. В региональном МЧС добавили, что на пожаре в Чернушке погиб местный житель, один человек получил травму, еще два жильца до прибытия спасателей эвакуировались самостоятельно. Площадь возгорания составила 90 квадратных метров. Сейчас сотрудники МЧС проводят проверку и устанавливают обстоятельства и причину пожара.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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