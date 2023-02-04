Пермские спасатели рассказали о пожарах за выходные

В Пермском крае за сутки зарегистрировано 7 пожаров с одним погибшим

05 февраля 2023 в 11:59 Размер текста - 17 +

В Пермском крае за субботу зарегистрировано 7 пожаров Фото: Таисия Воронцова © URA.RU В Пермском крае за сутки зарегистрировано семь пожаров: по два в Перми и в Пермском муниципальном округе, по одному в Чернушке, Чусовом и Александровске. В происшествиях есть погибший и пострадавший. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю. «За истекшие сутки 4 февраля 2023 г. на территории Пермского края зарегистрировано 7 пожаров, из них: по 2 пожара на территории г. Перми и Пермского муниципального округа, по 1 пожару на территории Чернушинского, Чусовского городских округов и Александровского муниципального округа. К сожалению, в результате пожаров имеются погибший и травмированный. Основными причинами возникновения пожаров стало: нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования (3 пожара), неосторожное обращение с огнем (3 пожара)», — уточнили в ведомстве. В региональном МЧС добавили, что на пожаре в Чернушке погиб местный житель, один человек получил травму, еще два жильца до прибытия спасателей эвакуировались самостоятельно. Площадь возгорания составила 90 квадратных метров. Сейчас сотрудники МЧС проводят проверку и устанавливают обстоятельства и причину пожара.

В Пермском крае за сутки зарегистрировано семь пожаров: по два в Перми и в Пермском муниципальном округе, по одному в Чернушке, Чусовом и Александровске. В происшествиях есть погибший и пострадавший. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю. «За истекшие сутки 4 февраля 2023 г. на территории Пермского края зарегистрировано 7 пожаров, из них: по 2 пожара на территории г. Перми и Пермского муниципального округа, по 1 пожару на территории Чернушинского, Чусовского городских округов и Александровского муниципального округа. К сожалению, в результате пожаров имеются погибший и травмированный. Основными причинами возникновения пожаров стало: нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования (3 пожара), неосторожное обращение с огнем (3 пожара)», — уточнили в ведомстве. В региональном МЧС добавили, что на пожаре в Чернушке погиб местный житель, один человек получил травму, еще два жильца до прибытия спасателей эвакуировались самостоятельно. Площадь возгорания составила 90 квадратных метров. Сейчас сотрудники МЧС проводят проверку и устанавливают обстоятельства и причину пожара.