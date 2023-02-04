В Кургане рассказали, кому выгодна транспортная реформа

В Кургане считают, что транспортную реформу провели в интересах одного перевозчика

05 февраля 2023 в 15:32 Размер текста - 17 +

В Кургане считают, что транспортную реформу провели в интересах одного перевозчика Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Передел транспортного рынка в Кургане Транспортную реформу проводят в интересах конкретного перевозчика, об этом заявил анонимный пользователь соцсети «Вконтакте» в одном из популярных пабликов Кургана, представившись сотрудником мэрии. Аноним утверждает, что нынешний перевозчик не в полном объеме закрывает графики новых маршрутов, поэтому иногда приходится ждать автобусы на остановке по 40-50 минут. «Боюсь что меня уволят, я работаю в администрации города и ежедневно вынуждена добираться до работы на общественном транспорте, а вечером та же самая картина обратно. На остановке я и другие пассажиры стоим по 40-50 минут, а в итоге приходит автобус уже полнехонький. Даже в администрации многие сотрудники в шоке от этой „Псевдореформы“. Вам интересно знать, кому это выгодно? Выгодно это единственному перевозчику. К примеру, из 40 действующих маршрутов, которые выставлялись на торги, 28 выиграл именно он, при том, что не имеет по сей день нужного количества автобусов и персонала», — заявляет автор поста в паблике «Черный список | Курган». Анонимный пользователь утверждает, что транспортных средств «просто не хватает и их негде взять». Автор поста также сообщает, что в мэрии позволяют перевозчику в неполном объеме закрывать графики новых маршрутов и выпускать на линию старые автобусы. Пользователь соцсети считает, что он давит на не вошедших в реформу перевозчиков, чтобы те пошли работать на него. Автор резюмирует, что повлиять на ситуацию может только общественный резонанс. URA.RU запросила комментарий у мэрии Кургана. Ответ на момент публикации не был получен. Ранее в администрации заявляли, что компании-перевозчики, обслуживающие горожан по регулируемому тарифу, «ответственно относятся к техсостоянию транспортных средств, а также увеличивают количество современных автобусов, безопасных при эксплуатации». Директор департамента развития городского хозяйства Андрей Плешков озвучивал, что «по всем заявлениям и обращениям о некачественной работе общественного транспорта на новой маршрутной сети проводится проверка, но при этом в большинстве случаев факты не подтверждаются». В мэрии считают: некоторые компании-перевозчики, не перешедшие на регулируемый тариф, пытаются через СМИ и соцсети «манипулировать общественным мнением, проплачивая отдельным жителям выступления и посты в группах». Транспортная реформа в Кургане началась 3 января. Агентство неоднократно писало, что после ее старта пассажиры и перевозчики были недовольны графиками движения автобусов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Транспортную реформу проводят в интересах конкретного перевозчика, об этом заявил анонимный пользователь соцсети «Вконтакте» в одном из популярных пабликов Кургана, представившись сотрудником мэрии. Аноним утверждает, что нынешний перевозчик не в полном объеме закрывает графики новых маршрутов, поэтому иногда приходится ждать автобусы на остановке по 40-50 минут. «Боюсь что меня уволят, я работаю в администрации города и ежедневно вынуждена добираться до работы на общественном транспорте, а вечером та же самая картина обратно. На остановке я и другие пассажиры стоим по 40-50 минут, а в итоге приходит автобус уже полнехонький. Даже в администрации многие сотрудники в шоке от этой „Псевдореформы“. Вам интересно знать, кому это выгодно? Выгодно это единственному перевозчику. К примеру, из 40 действующих маршрутов, которые выставлялись на торги, 28 выиграл именно он, при том, что не имеет по сей день нужного количества автобусов и персонала», — заявляет автор поста в паблике «Черный список | Курган». Анонимный пользователь утверждает, что транспортных средств «просто не хватает и их негде взять». Автор поста также сообщает, что в мэрии позволяют перевозчику в неполном объеме закрывать графики новых маршрутов и выпускать на линию старые автобусы. Пользователь соцсети считает, что он давит на не вошедших в реформу перевозчиков, чтобы те пошли работать на него. Автор резюмирует, что повлиять на ситуацию может только общественный резонанс. URA.RU запросила комментарий у мэрии Кургана. Ответ на момент публикации не был получен. Ранее в администрации заявляли, что компании-перевозчики, обслуживающие горожан по регулируемому тарифу, «ответственно относятся к техсостоянию транспортных средств, а также увеличивают количество современных автобусов, безопасных при эксплуатации». Директор департамента развития городского хозяйства Андрей Плешков озвучивал, что «по всем заявлениям и обращениям о некачественной работе общественного транспорта на новой маршрутной сети проводится проверка, но при этом в большинстве случаев факты не подтверждаются». В мэрии считают: некоторые компании-перевозчики, не перешедшие на регулируемый тариф, пытаются через СМИ и соцсети «манипулировать общественным мнением, проплачивая отдельным жителям выступления и посты в группах». Транспортная реформа в Кургане началась 3 января. Агентство неоднократно писало, что после ее старта пассажиры и перевозчики были недовольны графиками движения автобусов.