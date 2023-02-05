Жителя ЯНАО заставили вернуть деньги, полученные на открытие бизнеса

06 февраля 2023 в 10:02 Размер текста - 17 +

Жителя ЯНАО обязали вернуть деньги, выданные на открытие бизнеса Фото: Денис Моргунов © URA.RU Жителя Нового Уренгоя (ЯНАО) по решению суда обязали вернуть полученную субсидию на открытие бизнеса. Как сообщили на сайте окружной прокуратуры, мужчина не представил отчет о потраченных средствах. «Установлено, что мужчина, в целях поиска подходящей работы, заключил с ГКУ „Центр занятости населения ЯНАО“ договор об осуществлении предпринимательской деятельности и приобретении оборудования. <…> Однако документы, подтверждающие целевое расходование субсидии, у гражданина отсутствовали», — сообщается на сайте ведомства. Отмечается, что ему было выдано 150 тысяч рублей в виде финансовой помощи. Суд обязал мужчину вернуть денежные средства. Прокуратура контролирует ход дела. Ранее сообщалось, что жителя Губкинского обязали вернуть пособие по безработице, которое он получал незаконно. Ямалец нашел работу, но не уведомил об этом ЦЗН.

Жителя Нового Уренгоя (ЯНАО) по решению суда обязали вернуть полученную субсидию на открытие бизнеса. Как сообщили на сайте окружной прокуратуры, мужчина не представил отчет о потраченных средствах. «Установлено, что мужчина, в целях поиска подходящей работы, заключил с ГКУ „Центр занятости населения ЯНАО“ договор об осуществлении предпринимательской деятельности и приобретении оборудования. <…> Однако документы, подтверждающие целевое расходование субсидии, у гражданина отсутствовали», — сообщается на сайте ведомства. Отмечается, что ему было выдано 150 тысяч рублей в виде финансовой помощи. Суд обязал мужчину вернуть денежные средства. Прокуратура контролирует ход дела. Ранее сообщалось, что жителя Губкинского обязали вернуть пособие по безработице, которое он получал незаконно. Ямалец нашел работу, но не уведомил об этом ЦЗН.