Тюменцы жалуются на агрессивный маркетинг, похожий на мошенничество

06 февраля 2023 в 11:52 Размер текста - 17 +

Жители города предполагают, что под видом маркетолога в их квартиры пытается попасть мошенник Фото: Денис Моргунов © URA.RU Жители Тюмени массово жалуются на агрессивных маркетологов, которые ходят по домам и грубо пытаются навязать свои услуги. Об этом URA.RU рассказала одна из жительниц города, лично столкнувшаяся с хамским поведением. «Позвонил в дверь, я не открыла, спросила кто он. Мужчина сказал, что он хочет рассказать мне какую-то информацию и требовал открыть дверь. Я несколько раз спрашивала, откуда он, из какой фирмы, даже грозила вызвать полицию, но он продолжал требовать, чтобы я ему открыла и ничего не объяснял», — сообщает женщина. По ее словам, после нескольких минут разговора визитер сказал, что представляет ООО «Орлан» и обладает очень важной информацией. Не добившись своего, он обругал хозяйку и выбежал из подъезда. В руках у мужчины были два пакета. «Я в глазок рассмотрела, он очень хорошо был одет, дорого. Непонятно, почему так по-хамски разговаривал», — добавила в беседе с URA.RU пострадавшая. По информации сервиса СБИС, ООО «Орлан» работает в Тюмени с 2002 года и занимается арендой, лизингом и управлением недвижимостью. На данный момент операции по счетам компании приостановлены федеральной налоговой службой. В офисе «Орлана» URA.RU сообщили, что ничего об агрессивном маркетинге не знают. «Мы занимаемся коммерческой недвижимостью, у нас в центре города офис, зачем нам кого-то посылать по квартирам? Скорее всего это мошенники», — пояснил собеседник URA.RU по телефону. Ранее агентство рассказало о том, как в Тюмени осудили создателя крупной финансовой пирамиды. Он предлагал людям делать вклады на условиях, которые были гораздо выгоднее банковских. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители Тюмени массово жалуются на агрессивных маркетологов, которые ходят по домам и грубо пытаются навязать свои услуги. Об этом URA.RU рассказала одна из жительниц города, лично столкнувшаяся с хамским поведением. «Позвонил в дверь, я не открыла, спросила кто он. Мужчина сказал, что он хочет рассказать мне какую-то информацию и требовал открыть дверь. Я несколько раз спрашивала, откуда он, из какой фирмы, даже грозила вызвать полицию, но он продолжал требовать, чтобы я ему открыла и ничего не объяснял», — сообщает женщина. По ее словам, после нескольких минут разговора визитер сказал, что представляет ООО «Орлан» и обладает очень важной информацией. Не добившись своего, он обругал хозяйку и выбежал из подъезда. В руках у мужчины были два пакета. «Я в глазок рассмотрела, он очень хорошо был одет, дорого. Непонятно, почему так по-хамски разговаривал», — добавила в беседе с URA.RU пострадавшая. По информации сервиса СБИС, ООО «Орлан» работает в Тюмени с 2002 года и занимается арендой, лизингом и управлением недвижимостью. На данный момент операции по счетам компании приостановлены федеральной налоговой службой. В офисе «Орлана» URA.RU сообщили, что ничего об агрессивном маркетинге не знают. «Мы занимаемся коммерческой недвижимостью, у нас в центре города офис, зачем нам кого-то посылать по квартирам? Скорее всего это мошенники», — пояснил собеседник URA.RU по телефону. Ранее агентство рассказало о том, как в Тюмени осудили создателя крупной финансовой пирамиды. Он предлагал людям делать вклады на условиях, которые были гораздо выгоднее банковских.