Тюменцы жалуются на агрессивный маркетинг, похожий на мошенничество

Жители Тюмени массово жалуются на агрессивных маркетологов, которые ходят по домам и грубо пытаются навязать свои услуги. Об этом URA.RU рассказала одна из жительниц города, лично столкнувшаяся с хамским поведением.
«Позвонил в дверь, я не открыла, спросила кто он. Мужчина сказал, что он хочет рассказать мне какую-то информацию и требовал открыть дверь. Я несколько раз спрашивала, откуда он, из какой фирмы, даже грозила вызвать полицию, но он продолжал требовать, чтобы я ему открыла и ничего не объяснял», — сообщает женщина.
По ее словам, после нескольких минут разговора визитер сказал, что представляет ООО «Орлан» и обладает очень важной информацией. Не добившись своего, он обругал хозяйку и выбежал из подъезда. В руках у мужчины были два пакета. «Я в глазок рассмотрела, он очень хорошо был одет, дорого. Непонятно, почему так по-хамски разговаривал», — добавила в беседе с URA.RU пострадавшая.
По информации сервиса СБИС, ООО «Орлан» работает в Тюмени с 2002 года и занимается арендой, лизингом и управлением недвижимостью. На данный момент операции по счетам компании приостановлены федеральной налоговой службой. В офисе «Орлана» URA.RU сообщили, что ничего об агрессивном маркетинге не знают. «Мы занимаемся коммерческой недвижимостью, у нас в центре города офис, зачем нам кого-то посылать по квартирам? Скорее всего это мошенники», — пояснил собеседник URA.RU по телефону.
Ранее агентство рассказало о том, как в Тюмени осудили создателя крупной финансовой пирамиды. Он предлагал людям делать вклады на условиях, которые были гораздо выгоднее банковских.
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