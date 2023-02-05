Тюменские власти утвердили новый состав общественной палаты

06 февраля 2023 в 12:15 Размер текста - 17 +

В Тюменской области утвержден новый состав общественной палаты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Губернатор Тюменской области Александр Моор утвердил новый созыв общественной палаты. Соответствующий документ опубликован на сайте списков правовых актов региона. В состав органа самоуправления вошли 34 человека. Среди них — тюменский координатор идеологического проекта Москвы «Движение первых» Наталья Ахлюстина, советник губернатора Моора Ольга Езикеева, соавтор «Бессмертного полка» Геннадий Иванов, тюменский митрополит Алексей Капалин, предпринимательница Лариса Невидайло, зампредседателя международного союза юристов Геннадий Чеботарев. Общественная палата Тюменской области призвана обеспечивать взаимодействие граждан и органов власти. Она формируется пропорционально из кандидатов, направленных правительством региона, облдумой и общественными организациями. Ранее URA.RU сообщало, чем займется новый созыв общественной палаты. Общественникам поставили несколько ключевых целей, одна из которых — обеспечить развитие проекта Кремля «Российское движение детей и молодежи» в Тюменской области.

Губернатор Тюменской области Александр Моор утвердил новый созыв общественной палаты. Соответствующий документ опубликован на сайте списков правовых актов региона. В состав органа самоуправления вошли 34 человека. Среди них — тюменский координатор идеологического проекта Москвы «Движение первых» Наталья Ахлюстина, советник губернатора Моора Ольга Езикеева, соавтор «Бессмертного полка» Геннадий Иванов, тюменский митрополит Алексей Капалин, предпринимательница Лариса Невидайло, зампредседателя международного союза юристов Геннадий Чеботарев. Общественная палата Тюменской области призвана обеспечивать взаимодействие граждан и органов власти. Она формируется пропорционально из кандидатов, направленных правительством региона, облдумой и общественными организациями. Ранее URA.RU сообщало, чем займется новый созыв общественной палаты. Общественникам поставили несколько ключевых целей, одна из которых — обеспечить развитие проекта Кремля «Российское движение детей и молодежи» в Тюменской области.