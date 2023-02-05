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Бывший замглавы ГУФСИН по Пермскому краю возглавил ведомственный вуз

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Пресс-конференция ГУФСИН по СО в ИНТЕРФАКСе. Екатеринбург, полковник, фсин россии, погоны, форма
Владимир Злобин назначен начальником Воронежского института ФСИН Фото:

Бывший заместитель руководителя ГУФСИН по Пермскому краю полковник внутренней службы Владимир Злобин возглавил Воронежский институт ФСИН. Кадровое назначение, согласно информации, размещенное на сайте вуза, состоялось еще в конце декабря 2022 года. Нового начальника института губернатору Воронежской области Александру Гусеву представил директор ФСИН РФ генерал-полковник внутренней службы Аркадий Гостев.

«Директор ФСИН России Аркадий Гостев представил начальника Воронежского института ФСИН России Владимира Злобина губернатору Александру Гусеву. Перед руководителями региональных управлений правоохранительных структур и личным составом глава пенитенциарного ведомства выступил в режиме видеоконференцсвязи», — говорится на сайте вуза.

Владимир Злобин является кандидатом юридических наук. Службу в структурах ФСИН Злобин начал в 1998 году: сначала в уголовно-исполнительной системе Белгородской области, затем — Пермского края. В начале 2021 года силовик занял должность заместителя руководителя пермского регионального управления ФСИН.

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Бывший заместитель руководителя ГУФСИН по Пермскому краю полковник внутренней службы Владимир Злобин возглавил Воронежский институт ФСИН. Кадровое назначение, согласно информации, размещенное на сайте вуза, состоялось еще в конце декабря 2022 года. Нового начальника института губернатору Воронежской области Александру Гусеву представил директор ФСИН РФ генерал-полковник внутренней службы Аркадий Гостев. «Директор ФСИН России Аркадий Гостев представил начальника Воронежского института ФСИН России Владимира Злобина губернатору Александру Гусеву. Перед руководителями региональных управлений правоохранительных структур и личным составом глава пенитенциарного ведомства выступил в режиме видеоконференцсвязи», — говорится на сайте вуза. Владимир Злобин является кандидатом юридических наук. Службу в структурах ФСИН Злобин начал в 1998 году: сначала в уголовно-исполнительной системе Белгородской области, затем — Пермского края. В начале 2021 года силовик занял должность заместителя руководителя пермского регионального управления ФСИН.
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