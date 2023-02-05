Бывший замглавы ГУФСИН по Пермскому краю возглавил ведомственный вуз

Бывший заместитель руководителя ГУФСИН по Пермскому краю полковник внутренней службы Владимир Злобин возглавил Воронежский институт ФСИН. Кадровое назначение, согласно информации, размещенное на сайте вуза, состоялось еще в конце декабря 2022 года. Нового начальника института губернатору Воронежской области Александру Гусеву представил директор ФСИН РФ генерал-полковник внутренней службы Аркадий Гостев.
«Директор ФСИН России Аркадий Гостев представил начальника Воронежского института ФСИН России Владимира Злобина губернатору Александру Гусеву. Перед руководителями региональных управлений правоохранительных структур и личным составом глава пенитенциарного ведомства выступил в режиме видеоконференцсвязи», — говорится на сайте вуза.
Владимир Злобин является кандидатом юридических наук. Службу в структурах ФСИН Злобин начал в 1998 году: сначала в уголовно-исполнительной системе Белгородской области, затем — Пермского края. В начале 2021 года силовик занял должность заместителя руководителя пермского регионального управления ФСИН.
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