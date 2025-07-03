«Яблоко» развернет масштабную кампанию за места в пермском заксобрании и Госдуме

Кандидаты от «Яблока» будут бороться за места в Госдуме и пермских парламентах
© Служба новостей «URA.RU»
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Кандидаты от «Яблока» будут представлены на выборах в 2026 году в Пермском крае
Кандидаты от «Яблока» будут представлены на выборах в 2026 году в Пермском крае Фото:

Пермское региональное отделение политической партии «Яблоко» рассчитывает провести своих кандидатов в Госдуму, а также краевое заксобрание и гордуму Перми. О партийных амбициях «яблочников» на выборную кампанию-2026 URA.RU рассказал источник в политэлитах региона.

«Яблоко» в Пермском крае, после провала в 2021 году, намерено провести масштабную избирательную кампанию в 2026 году. Представители партии в крае рассчитывают, что им удастся получить мандаты не только в законодательном собрании, но и Пермской гордуме», — рассказал источник. При этом собеседник агентства напомнил, что «яблочникам» будет не просто бороться за депутатские места: в 2021 году они не преодолели 5-процентный барьер на выборах в Госдуму, и теперь им придется собирать подписи избирателей.

Сейчас представителей от этой партии нет ни в парламенте Пермского края, ни в городской думе краевого центра. Единственным депутатом от «Яблока» (она же — лидер местного реготделения) является Ольга Колоколова, которая прошла в думу Краснокамского округа. В беседе с URA.RU она подтвердила планы участия партии в выборах различных уровней.

«Мы в Пермском крае с 2006 года (когда я стала председателем регионального отделения) участвуем в выборах всех уровней. Эта задача ставится федеральным руководством партии. Но пока рано загадывать, сколько конкретно кандидатов мы поведем на выборы — все будет зависеть от политической ситуации в стране и в мире. Но будет удачей даже, если нам удастся провести хотя бы по одному кандидату как в гордуму Перми, так и законодательное собрание», — сказала Колоколова.

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Пермское региональное отделение политической партии «Яблоко» рассчитывает провести своих кандидатов в Госдуму, а также краевое заксобрание и гордуму Перми. О партийных амбициях «яблочников» на выборную кампанию-2026 URA.RU рассказал источник в политэлитах региона. «Яблоко» в Пермском крае, после провала в 2021 году, намерено провести масштабную избирательную кампанию в 2026 году. Представители партии в крае рассчитывают, что им удастся получить мандаты не только в законодательном собрании, но и Пермской гордуме», — рассказал источник. При этом собеседник агентства напомнил, что «яблочникам» будет не просто бороться за депутатские места: в 2021 году они не преодолели 5-процентный барьер на выборах в Госдуму, и теперь им придется собирать подписи избирателей. Сейчас представителей от этой партии нет ни в парламенте Пермского края, ни в городской думе краевого центра. Единственным депутатом от «Яблока» (она же — лидер местного реготделения) является Ольга Колоколова, которая прошла в думу Краснокамского округа. В беседе с URA.RU она подтвердила планы участия партии в выборах различных уровней. «Мы в Пермском крае с 2006 года (когда я стала председателем регионального отделения) участвуем в выборах всех уровней. Эта задача ставится федеральным руководством партии. Но пока рано загадывать, сколько конкретно кандидатов мы поведем на выборы — все будет зависеть от политической ситуации в стране и в мире. Но будет удачей даже, если нам удастся провести хотя бы по одному кандидату как в гордуму Перми, так и законодательное собрание», — сказала Колоколова.
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© Служба новостей «URA.RU»
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