В Пермском крае власти запретили продажу цветов на кладбищах

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Торговля цветами на муниципальных кладбищах теперь под запретом
Торговля цветами на муниципальных кладбищах теперь под запретом Фото:

В городе Березники Пермского края запретили продавать цветы и ритуальные венки. Это прописано в положении об организации похоронного дела и порядке деятельности муниципальных кладбищ. Как стало известно URA.RU, Березниковская городская дума утвердила документ в мае текущего года.

«На территории муниципальных кладбищ запрещается: осуществление предпринимательской деятельности, в том числе торговля цветами, предметами похоронного ритуала, материалами для строительства и благоустройства мест захоронения», — сказано в документе.

Помимо прочего, жителям округа запретили складировать на погостах строительные и «другие материалы», намогильные сооружения при благоустройстве мест погребения. Им также не разрешено самовольно занимать земельные участки под захоронение или устанавливать намогильные памятники, плиты и кресты. Этим же документом устанавливаются требования к проведению эксгумации. Указано, что она должна производиться «преимущественно в зимнее (холодное) время года, в светлое время суток».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В городе Березники Пермского края запретили продавать цветы и ритуальные венки. Это прописано в положении об организации похоронного дела и порядке деятельности муниципальных кладбищ. Как стало известно URA.RU, Березниковская городская дума утвердила документ в мае текущего года. «На территории муниципальных кладбищ запрещается: осуществление предпринимательской деятельности, в том числе торговля цветами, предметами похоронного ритуала, материалами для строительства и благоустройства мест захоронения», — сказано в документе. Помимо прочего, жителям округа запретили складировать на погостах строительные и «другие материалы», намогильные сооружения при благоустройстве мест погребения. Им также не разрешено самовольно занимать земельные участки под захоронение или устанавливать намогильные памятники, плиты и кресты. Этим же документом устанавливаются требования к проведению эксгумации. Указано, что она должна производиться «преимущественно в зимнее (холодное) время года, в светлое время суток».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...