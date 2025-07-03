В Пермском крае власти запретили продажу цветов на кладбищах

В городе Березники Пермского края запретили продавать цветы и ритуальные венки. Это прописано в положении об организации похоронного дела и порядке деятельности муниципальных кладбищ. Как стало известно URA.RU, Березниковская городская дума утвердила документ в мае текущего года.
«На территории муниципальных кладбищ запрещается: осуществление предпринимательской деятельности, в том числе торговля цветами, предметами похоронного ритуала, материалами для строительства и благоустройства мест захоронения», — сказано в документе.
Помимо прочего, жителям округа запретили складировать на погостах строительные и «другие материалы», намогильные сооружения при благоустройстве мест погребения. Им также не разрешено самовольно занимать земельные участки под захоронение или устанавливать намогильные памятники, плиты и кресты. Этим же документом устанавливаются требования к проведению эксгумации. Указано, что она должна производиться «преимущественно в зимнее (холодное) время года, в светлое время суток».
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