В Перми сильный ливень привел к затоплению помещений, где работают метеорологи. Речь идет о ГИС-центре ПГНИУ. Осадки оказались настолько интенсивными, что крыша здания географического корпуса университета не справилась с нагрузкой и вода проникла в коридоры.
«Проклятие Посейдона или проделки конкурентов? В здании местами могут быть ливни», — пошутил самый медийный синоптик Перми, специалист ГИС-центра ПГНИУ Андрей Шихов в соцсети «ВКонтакте».
URA.RU сообщало о том, что в Пермском крае 3 июля объявили штормовое предупреждение. Оно подразумевает сильные ливни, дожди и град. Порывы ветра в течение дня будут достигать 20–25 метров в секунду.
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