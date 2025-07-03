В Перми из-за ливней затопило офис самого медийного синоптика Шихова. Видео

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Крыша здания географического корпуса университета не справилась с нагрузкой
Крыша здания географического корпуса университета не справилась с нагрузкой Фото:

В Перми сильный ливень привел к затоплению помещений, где работают метеорологи. Речь идет о ГИС-центре ПГНИУ. Осадки оказались настолько интенсивными, что крыша здания географического корпуса университета не справилась с нагрузкой и вода проникла в коридоры.

«Проклятие Посейдона или проделки конкурентов? В здании местами могут быть ливни», — пошутил самый медийный синоптик Перми, специалист ГИС-центра ПГНИУ Андрей Шихов в соцсети «ВКонтакте». 

URA.RU сообщало о том, что в Пермском крае 3 июля объявили штормовое предупреждение. Оно подразумевает сильные ливни, дожди и град. Порывы ветра в течение дня будут достигать 20–25 метров в секунду.

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В Перми сильный ливень привел к затоплению помещений, где работают метеорологи. Речь идет о ГИС-центре ПГНИУ. Осадки оказались настолько интенсивными, что крыша здания географического корпуса университета не справилась с нагрузкой и вода проникла в коридоры. «Проклятие Посейдона или проделки конкурентов? В здании местами могут быть ливни», — пошутил самый медийный синоптик Перми, специалист ГИС-центра ПГНИУ Андрей Шихов в соцсети «ВКонтакте».  URA.RU сообщало о том, что в Пермском крае 3 июля объявили штормовое предупреждение. Оно подразумевает сильные ливни, дожди и град. Порывы ветра в течение дня будут достигать 20–25 метров в секунду.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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