02 июля 2025

Тысячи пермяков переплачивают за проезд в транспорте

Пермяки воспользовались разовыми билетами в транспорте более 10 тысяч раз
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Разовый билет на автобус или трамвай в Перми стоит 57 рублей
Разовый билет на автобус или трамвай в Перми стоит 57 рублей Фото:

Более десяти тысяч пассажиров в Перми использовали разовые билеты для оплаты проезда в транспорте. Стоимость билета составляет 57 рублей. При оплате другими способами поездка обходится в 40 рублей.

«С 15 апреля по 30 июня совершено 10,8 тысячи поездок по разовым билетам. Общий объем зарегистрированных поездок за тот же период составил почти 38 миллионов», — сообщили URA.RU в дептрансе Перми.

Ранее URA.RU рассказывало, что с 15 апреля в Перми отменили оплату наличными водителям. Вместо этого ввели разовые билеты. О других способах оплаты проезда — в материале URA.RU. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Более десяти тысяч пассажиров в Перми использовали разовые билеты для оплаты проезда в транспорте. Стоимость билета составляет 57 рублей. При оплате другими способами поездка обходится в 40 рублей. «С 15 апреля по 30 июня совершено 10,8 тысячи поездок по разовым билетам. Общий объем зарегистрированных поездок за тот же период составил почти 38 миллионов», — сообщили URA.RU в дептрансе Перми. Ранее URA.RU рассказывало, что с 15 апреля в Перми отменили оплату наличными водителям. Вместо этого ввели разовые билеты. О других способах оплаты проезда — в материале URA.RU. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...