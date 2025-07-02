Тысячи пермяков переплачивают за проезд в транспорте

Разовый билет на автобус или трамвай в Перми стоит 57 рублей
Более десяти тысяч пассажиров в Перми использовали разовые билеты для оплаты проезда в транспорте. Стоимость билета составляет 57 рублей. При оплате другими способами поездка обходится в 40 рублей.
«С 15 апреля по 30 июня совершено 10,8 тысячи поездок по разовым билетам. Общий объем зарегистрированных поездок за тот же период составил почти 38 миллионов», — сообщили URA.RU в дептрансе Перми.
Ранее URA.RU рассказывало, что с 15 апреля в Перми отменили оплату наличными водителям. Вместо этого ввели разовые билеты. О других способах оплаты проезда — в материале URA.RU.
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