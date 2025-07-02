В Пермском крае объявили штормовое предупреждение. В течение ближайших трех часов, а также вечером 3 июля, на отдельных территориях региона выпадут сильные осадки. Ожидаются ливни, дожди и град.
«Также ожидается шквалистый ветер. Порывы будут достигать 20–25 метров в секунду», — предупреждает Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС) на официальном сайте.
Ранее синоптики проекта «Метеоролог.и.я» отмечали, что за ливень в Перми, который длился 35 минут 3 июля, на станции ПГНИУ выпало 14 миллиметров осадков. Это 18% от месячной нормы. Сильный дождь начался в 12:17, а закончился в 12:52.
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