02 июля 2025

В Пермском крае объявили штормовое предупреждение

ЦГМС: в ближайшие три часа в Пермском крае ожидается сильный ливень и шквал
© Служба новостей «URA.RU»
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Порывы ветра будут достигать 20–25 метров в секунду
Порывы ветра будут достигать 20–25 метров в секунду Фото:

В Пермском крае объявили штормовое предупреждение. В течение ближайших трех часов, а также вечером 3 июля, на отдельных территориях региона выпадут сильные осадки. Ожидаются ливни, дожди и град.

«Также ожидается шквалистый ветер. Порывы будут достигать 20–25 метров в секунду», — предупреждает Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС) на официальном сайте.

Ранее синоптики проекта «Метеоролог.и.я» отмечали, что за ливень в Перми, который длился 35 минут 3 июля, на станции ПГНИУ выпало 14 миллиметров осадков. Это 18% от месячной нормы. Сильный дождь начался в 12:17, а закончился в 12:52.

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В Пермском крае объявили штормовое предупреждение. В течение ближайших трех часов, а также вечером 3 июля, на отдельных территориях региона выпадут сильные осадки. Ожидаются ливни, дожди и град. «Также ожидается шквалистый ветер. Порывы будут достигать 20–25 метров в секунду», — предупреждает Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС) на официальном сайте. Ранее синоптики проекта «Метеоролог.и.я» отмечали, что за ливень в Перми, который длился 35 минут 3 июля, на станции ПГНИУ выпало 14 миллиметров осадков. Это 18% от месячной нормы. Сильный дождь начался в 12:17, а закончился в 12:52.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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