В пермских лесах обновят более десяти мест отдыха

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Планировку мест отдыха в лесах разработают до 20 ноября
Планировку мест отдыха в лесах разработают до 20 ноября Фото:

В Перми восстановят 13 мест отдыха в городских лесах. Работы пройдут в Нижне-Курьинском, Черняевском, Мотовилихинском и Левшинском лесничествах. Сейчас власти Перми ищут подрядчика для разработки планировки территорий.

«Разработка архитектурно-планировочных решений на восстановление объектов рекреации в городских лесах. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 1,4 млн рублей. Работы требуется выполнить до 20 ноября 2025 года», — говорится в техзадании. Документ имеется в распоряжении редакции URA.RU.

В «Сосновом бору» предусмотрят детскую зону со стеной для граффити, скалодромом, арт-инсталляциями, воркаут-комплексом. В Черняевском лесу на площадке для инвалидов заменят тренажеры и установят стенды с программами тренировок, а на «Дороге домой» обновят учебный класс. Тренажеры также появятся в месте тренировок для клуба единоборств.

В местах отдыха «Семейное», «Тропинка открытий», «Под липками» оборудуют детские площадки. Также обновят спортплощадки в микрорайонах Вышка и Водники. Изменят и видовые площадки «Реликтовое болото» и «Домик бобра». На территориях «Разнообразие лиственного леса» и «Мечта воробушка» появятся игровые площадки и зоны тихого отдыха.

Ранее URA.RU рассказывало, что масштабный ремонт планируется в Черняевском лесу. Там отремонтируют места отдыха, пешеходные и велосипедные дорожки, а также оборудуют комнату матери и ребенка. 

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В Перми восстановят 13 мест отдыха в городских лесах. Работы пройдут в Нижне-Курьинском, Черняевском, Мотовилихинском и Левшинском лесничествах. Сейчас власти Перми ищут подрядчика для разработки планировки территорий. «Разработка архитектурно-планировочных решений на восстановление объектов рекреации в городских лесах. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 1,4 млн рублей. Работы требуется выполнить до 20 ноября 2025 года», — говорится в техзадании. Документ имеется в распоряжении редакции URA.RU. В «Сосновом бору» предусмотрят детскую зону со стеной для граффити, скалодромом, арт-инсталляциями, воркаут-комплексом. В Черняевском лесу на площадке для инвалидов заменят тренажеры и установят стенды с программами тренировок, а на «Дороге домой» обновят учебный класс. Тренажеры также появятся в месте тренировок для клуба единоборств. В местах отдыха «Семейное», «Тропинка открытий», «Под липками» оборудуют детские площадки. Также обновят спортплощадки в микрорайонах Вышка и Водники. Изменят и видовые площадки «Реликтовое болото» и «Домик бобра». На территориях «Разнообразие лиственного леса» и «Мечта воробушка» появятся игровые площадки и зоны тихого отдыха. Ранее URA.RU рассказывало, что масштабный ремонт планируется в Черняевском лесу. Там отремонтируют места отдыха, пешеходные и велосипедные дорожки, а также оборудуют комнату матери и ребенка. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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