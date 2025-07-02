Пермский край оказался среди регионов-лидеров в РФ по темпам догазификации

В ходе заседания правительства Пермского края 3 июля был рассмотрен вопрос реализации мероприятий по социальной догазификации региона. Губернатор Дмитрий Махонин отметил, что Пермский край уже четыре года подряд входит в число лидеров России по темпам догазификации.
«Мы предоставляем возможность бесплатного подключения к газу для жителей края. Только в нашем регионе полностью компенсируются расходы не только на строительство газопровода до участка, но и на прокладку сетей непосредственно до газовой плиты. Все работы финансируются исключительно за счет средств краевого бюджета: бесплатно осуществляются монтаж наружных и внутридомовых сетей, устанавливаются счетчики и газовые плиты», — подчеркнул глава региона.
С докладом о ходе выполнения программы социальной догазификации выступила министр жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Наталья Киселева. По ее словам, в настоящее время программа включает 362 мероприятия, в том числе строительство 258 распределительных и 60 межпоселковых газопроводов. После завершения строительно-монтажных работ и ввода объектов в эксплуатацию дальнейшее развитие системы газоснабжения осуществляется в рамках социальной догазификации. На сегодняшний день программа охватывает 572 населенных пункта Пермского края.
В период с 2021 по 2025 годы заключено свыше 70 тысяч договоров с владельцами домовладений, более 60 тысяч объектов уже догазифицированы, а к газу подключено порядка 35 тысяч домов. В планах на 2026–2030 годы — завершить догазификацию еще 12 554 домовладений, а также около 5 387 объектов в садоводческих товариществах. Для повышения доступности газификации в регионе предусмотрены различные меры социальной поддержки.
Кроме того, в регионе действует система субсидирования мероприятий по догазификации для отдельных категорий граждан. Такая мера поддержки введена в 2023 году согласно указу Президента Российской Федерации. По итогам обсуждения Дмитрий Махонин поручил главам муниципалитетов усилить контроль за процессом газификации на местах и активнее информировать жителей о существующих льготах.
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