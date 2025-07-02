Губернатор Махонин дал поручение подчиненным из-за роста травматизма подростков на питбайках

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин назвал питбайки опасными поручил подчиненным разработать план для снижения числа дорожно-транспортных происшествий с участием детей и подростков. Вопрос обсуждался на заседании краевого правительства, которое прошло в четверг, 3 июня, трансляция велась в соцсети «ВКонтакте». На заседании замминистра территориальной безопасности края Александр Иванов отчитался о происшествиях на дорогах региона в 2024 году. Докладчик акцентировал внимание на том, что «возросшая популярность питбайков спровоцировала рост числа ДТП с участием подростков.
«Если в 2022 году за год произошло 9 ДТП, то в 2024 году — 15. В них пострадало 19 подростков и погиб один ребенок», — сказал Иванов. Комментируя эти цифры, Махонин назвал «безумием» действия родителей, которые позволяют своим детям управлять «опасной» техникой.
«Относительно питбайков, о которых вы сказали и увеличения аварийности [на дорогах]. Действительно, мне кажется, уже каждый видит, что популярность их растет и, к сожалению, используют их даже не подростки, а дети дошкольного возраста. Ну, то есть, это просто какое-то безумие с точки зрения, того, что родители позволяют без присмотра пользоваться транспортом, которые мощные и, на самом деле, опасные», — подчеркнул Махонин. Он добавил, что, как правило, питбайки можно встретить в городских лесах: в микрорайоне Пролетарский и Черняевском лесопарке. «Прошу подготовить план и провести какое-то профилактическое мероприятие [для снижения аварийности с участием водителей питбайков]. Локации определить не сложно, их все знают», — заключил глава Прикамья.
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