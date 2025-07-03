На пермский завод срочно требуется бригада из 30 монтажников и сварщиков

На пермский завод такелажного оборудования, который находится в Соликамске, срочно требуется бригада монтажников и сварщиков. За вахту в две не дели обещают платить от 100 тысяч рублей.
«Срочно требуется бригада: 20 монтажников и 10 сварщиков для работы на территории завода в городе Соликамск. Вахта на 15 смен. Обязанности: монтаж металлоконструкций, оборудования и трубопровода. Оплата — от 100 тысяч рублей», — сообщается на сайте по поиску работы HeadHunter.
Соискателем вакансий предлагается работать вахтой с 12 по 21 июня по 12 часов в вечерние и ночные смены. Жилье предоставляется за счет работодателя.
Ранее URA.RU рассказывало о самых высокооплачиваемых профессий в Перми. Так, в мае самой высокооплачиваемой стала должность специалиста по информационной безопасности с зарплатой от 500 000 рублей. На втором месте — стоматолог-ортопед (от 450 000 рублей).
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