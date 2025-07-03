На пермский завод срочно требуется бригада из 30 монтажников и сварщиков

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За две недели вахты можно заработать от 100 тысяч рублей
За две недели вахты можно заработать от 100 тысяч рублей Фото:

На пермский завод такелажного оборудования, который находится в Соликамске, срочно требуется бригада монтажников и сварщиков. За вахту в две не дели обещают платить от 100 тысяч рублей.

«Срочно требуется бригада: 20 монтажников и 10 сварщиков для работы на территории завода в городе Соликамск. Вахта на 15 смен. Обязанности: монтаж металлоконструкций, оборудования и трубопровода. Оплата — от 100 тысяч рублей», — сообщается на сайте по поиску работы HeadHunter.

Соискателем вакансий предлагается работать вахтой с 12 по 21 июня по 12 часов в вечерние и ночные смены. Жилье предоставляется за счет работодателя.

Ранее URA.RU рассказывало о самых высокооплачиваемых профессий в Перми. Так, в мае самой высокооплачиваемой стала должность специалиста по информационной безопасности с зарплатой от 500 000 рублей. На втором месте — стоматолог-ортопед (от 450 000 рублей). 

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На пермский завод такелажного оборудования, который находится в Соликамске, срочно требуется бригада монтажников и сварщиков. За вахту в две не дели обещают платить от 100 тысяч рублей. «Срочно требуется бригада: 20 монтажников и 10 сварщиков для работы на территории завода в городе Соликамск. Вахта на 15 смен. Обязанности: монтаж металлоконструкций, оборудования и трубопровода. Оплата — от 100 тысяч рублей», — сообщается на сайте по поиску работы HeadHunter. Соискателем вакансий предлагается работать вахтой с 12 по 21 июня по 12 часов в вечерние и ночные смены. Жилье предоставляется за счет работодателя. Ранее URA.RU рассказывало о самых высокооплачиваемых профессий в Перми. Так, в мае самой высокооплачиваемой стала должность специалиста по информационной безопасности с зарплатой от 500 000 рублей. На втором месте — стоматолог-ортопед (от 450 000 рублей). 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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