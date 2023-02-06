06 февраля 2023
05 февраля 2023

В ЯНАО запустили мобильное приложение для получения соцподдержки

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ноутбуки и мобильники в руках. Москва, телефон, смартфон, мобильник, мобильный, мобильный телефон, телефон в руках, смартфон в руке
Приложение «Единой карты жителя Ямала» доступно для скачивания в официальных магазинах Google Play и AppStore Фото:

В ЯНАО запустили мобильное приложение, в котором можно пользоваться «Единой картой жителя Ямала». Как сообщает пресс-служба окружного правительства, в приложении можно использовать QR-код и получать необходимые услуги социальной поддержки.

«Приложение „Единой карты жителя Ямала“ доступно для скачивания в официальных магазинах Google Play и AppStore. Для доступа к функционалу потребуется подтвержденная учетная запись портала „Госуслуги“. Новое мобильное приложение предоставляет северянам следующий функционал: управление картами, просмотр заключенных договоров, доступных услуг и истории оказания услуг» — говорится в сообщении.

Приложение можно использовать для получения услуг социальной сферы. Также в рамках проекта «Ямальское долголетие» предоставлен доступ к оздоровительным, образовательным и досуговым сервисам.

О важных для каждого ямальца событиях — в Telegram-канале «Округ белых ночей». Подпишитесь, жмите на ссылку.

В ЯНАО запустили мобильное приложение, в котором можно пользоваться «Единой картой жителя Ямала». Как сообщает пресс-служба окружного правительства, в приложении можно использовать QR-код и получать необходимые услуги социальной поддержки. «Приложение „Единой карты жителя Ямала“ доступно для скачивания в официальных магазинах Google Play и AppStore. Для доступа к функционалу потребуется подтвержденная учетная запись портала „Госуслуги“. Новое мобильное приложение предоставляет северянам следующий функционал: управление картами, просмотр заключенных договоров, доступных услуг и истории оказания услуг» — говорится в сообщении. Приложение можно использовать для получения услуг социальной сферы. Также в рамках проекта «Ямальское долголетие» предоставлен доступ к оздоровительным, образовательным и досуговым сервисам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...