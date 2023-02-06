В ЯНАО запустили мобильное приложение для получения соцподдержки

07 февраля 2023 в 17:30 Размер текста - 17 +

Приложение «Единой карты жителя Ямала» доступно для скачивания в официальных магазинах Google Play и AppStore Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В ЯНАО запустили мобильное приложение, в котором можно пользоваться «Единой картой жителя Ямала». Как сообщает пресс-служба окружного правительства, в приложении можно использовать QR-код и получать необходимые услуги социальной поддержки. «Приложение „Единой карты жителя Ямала“ доступно для скачивания в официальных магазинах Google Play и AppStore. Для доступа к функционалу потребуется подтвержденная учетная запись портала „Госуслуги“. Новое мобильное приложение предоставляет северянам следующий функционал: управление картами, просмотр заключенных договоров, доступных услуг и истории оказания услуг» — говорится в сообщении. Приложение можно использовать для получения услуг социальной сферы. Также в рамках проекта «Ямальское долголетие» предоставлен доступ к оздоровительным, образовательным и досуговым сервисам.

В ЯНАО запустили мобильное приложение, в котором можно пользоваться «Единой картой жителя Ямала». Как сообщает пресс-служба окружного правительства, в приложении можно использовать QR-код и получать необходимые услуги социальной поддержки. «Приложение „Единой карты жителя Ямала“ доступно для скачивания в официальных магазинах Google Play и AppStore. Для доступа к функционалу потребуется подтвержденная учетная запись портала „Госуслуги“. Новое мобильное приложение предоставляет северянам следующий функционал: управление картами, просмотр заключенных договоров, доступных услуг и истории оказания услуг» — говорится в сообщении. Приложение можно использовать для получения услуг социальной сферы. Также в рамках проекта «Ямальское долголетие» предоставлен доступ к оздоровительным, образовательным и досуговым сервисам.