Зеленский назначил новых глав администраций трех областей

Владимир Зеленский провел новые кадровые перестановкиФото: Официальный сайт президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский назначил глав администраций Днепропетровской, Херсонской и Запорожской областей. Об этом говорится в указах, опубликованных на официальном сайте украинского президента.
Согласно документам, представителем в Днепропетровской области стал Сергей Лысак; на подконтрольной Украине части Запорожской области — Юрий Малашко; на подконтрольной Украине территории Херсонской области — Александр Прокудин. Двое из новых глав обладминистраций — сотрудники службы безопасности Украины (СБУ).
Их предшественников Зеленский уволил своими приказами в конце января. В это же время кабинет министров Украины уволил четырех заместителей министров. По словам украинского лидера, зачистки во власти связаны с устранением внутренних проблем. Экс-советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович связывает неудачи украинской стороны в зоне СВО с «процессом грызни» внутри правительства, передает RT.
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Президент Украины Владимир Зеленский назначил глав администраций Днепропетровской, Херсонской и Запорожской областей. Об этом говорится в указах, опубликованных на официальном сайте украинского президента. Согласно документам, представителем в Днепропетровской области стал Сергей Лысак; на подконтрольной Украине части Запорожской области — Юрий Малашко; на подконтрольной Украине территории Херсонской области — Александр Прокудин. Двое из новых глав обладминистраций — сотрудники службы безопасности Украины (СБУ). Их предшественников Зеленский уволил своими приказами в конце января. В это же время кабинет министров Украины уволил четырех заместителей министров. По словам украинского лидера, зачистки во власти связаны с устранением внутренних проблем. Экс-советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович связывает неудачи украинской стороны в зоне СВО с «процессом грызни» внутри правительства, передает RT.