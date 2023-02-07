Зеленский назначил новых глав администраций трех областей

Зеленский назначил глав администраций Днепропетровской, Херсонской и Запорожской областей

08 февраля 2023 в 02:18 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский провел новые кадровые перестановки Фото: Официальный сайт президента Украины Президент Украины Владимир Зеленский назначил глав администраций Днепропетровской, Херсонской и Запорожской областей. Об этом говорится в указах, опубликованных на официальном сайте украинского президента. Согласно документам, представителем в Днепропетровской области стал Сергей Лысак; на подконтрольной Украине части Запорожской области — Юрий Малашко; на подконтрольной Украине территории Херсонской области — Александр Прокудин. Двое из новых глав обладминистраций — сотрудники службы безопасности Украины (СБУ). Их предшественников Зеленский уволил своими приказами в конце января. В это же время кабинет министров Украины уволил четырех заместителей министров. По словам украинского лидера, зачистки во власти связаны с устранением внутренних проблем. Экс-советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович связывает неудачи украинской стороны в зоне СВО с «процессом грызни» внутри правительства, передает RT.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил глав администраций Днепропетровской, Херсонской и Запорожской областей. Об этом говорится в указах, опубликованных на официальном сайте украинского президента. Согласно документам, представителем в Днепропетровской области стал Сергей Лысак; на подконтрольной Украине части Запорожской области — Юрий Малашко; на подконтрольной Украине территории Херсонской области — Александр Прокудин. Двое из новых глав обладминистраций — сотрудники службы безопасности Украины (СБУ). Их предшественников Зеленский уволил своими приказами в конце января. В это же время кабинет министров Украины уволил четырех заместителей министров. По словам украинского лидера, зачистки во власти связаны с устранением внутренних проблем. Экс-советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович связывает неудачи украинской стороны в зоне СВО с «процессом грызни» внутри правительства, передает RT.