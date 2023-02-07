Из-за дефицита пациентам тюменской больницы не хватает пробирок для анализов

По данным пациентки, на весь район выдается всего 18 пробирок для анализов Фото: Анна Майорова © URA.RU

В больнице, расположенной в селе Викулово Тюменской области, образовался дефицит пробирок для анализов. Об этом в telegram-чате «Тюменская область.Здоровье» рассказала одна из пациенток.

«По поводу сдачи крови в Викулово. Почему выдают всего 18 пробирок на район? Как быть остальным?» — написала пациентка в чате «Тюменская область.Здоровье».

Речь идет о филиале Областной больницы №4 — «Викуловской районной больнице». На ситуацию отреагировала и. о. заведующего поликлиникой Маргарита Кочанова. Однако она не стала отвечать публично, сообщив, что направила ответ заявительнице в личные сообщения.

URA.RU обратилось за комментарием в департамент здравоохранения Тюменской области. Ответ ожидается.

Ранее агентство писало, что Счетная палата Тюменской области проводит опрос о качестве оказания медпомощи жителям региона. Тюменцы могут пожаловаться аудиторам на проблемы в сфере здравоохранения.