Из-за дефицита пациентам тюменской больницы не хватает пробирок для анализов

В больнице, расположенной в селе Викулово Тюменской области, образовался дефицит пробирок для анализов. Об этом в telegram-чате «Тюменская область.Здоровье» рассказала одна из пациенток.
«По поводу сдачи крови в Викулово. Почему выдают всего 18 пробирок на район? Как быть остальным?» — написала пациентка в чате «Тюменская область.Здоровье».
Речь идет о филиале Областной больницы №4 — «Викуловской районной больнице». На ситуацию отреагировала и. о. заведующего поликлиникой Маргарита Кочанова. Однако она не стала отвечать публично, сообщив, что направила ответ заявительнице в личные сообщения.
URA.RU обратилось за комментарием в департамент здравоохранения Тюменской области. Ответ ожидается.
Ранее агентство писало, что Счетная палата Тюменской области проводит опрос о качестве оказания медпомощи жителям региона. Тюменцы могут пожаловаться аудиторам на проблемы в сфере здравоохранения.
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