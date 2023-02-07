07 февраля 2023

Из-за дефицита пациентам тюменской больницы не хватает пробирок для анализов

© Служба новостей «URA.RU»
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Призывники в Областном Сборном Пункте «Егоршино». Свердловская область, Артемовский, кровь, медкомиссия, сбор анализов, колбочки, сдача анализов, медицинский осмотр, covid19, тест на covid19, тест на коронавирус, коронавирус
По данным пациентки, на весь район выдается всего 18 пробирок для анализов Фото:

В больнице, расположенной в селе Викулово Тюменской области, образовался дефицит пробирок для анализов. Об этом в telegram-чате «Тюменская область.Здоровье» рассказала одна из пациенток.

«По поводу сдачи крови в Викулово. Почему выдают всего 18 пробирок на район? Как быть остальным?» — написала пациентка в чате «Тюменская область.Здоровье».

Речь идет о филиале Областной больницы №4 — «Викуловской районной больнице». На ситуацию отреагировала и. о. заведующего поликлиникой Маргарита Кочанова. Однако она не стала отвечать публично, сообщив, что направила ответ заявительнице в личные сообщения.

URA.RU обратилось за комментарием в департамент здравоохранения Тюменской области. Ответ ожидается.

Ранее агентство писало, что Счетная палата Тюменской области проводит опрос о качестве оказания медпомощи жителям региона. Тюменцы могут пожаловаться аудиторам на проблемы в сфере здравоохранения.

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В больнице, расположенной в селе Викулово Тюменской области, образовался дефицит пробирок для анализов. Об этом в telegram-чате «Тюменская область.Здоровье» рассказала одна из пациенток. «По поводу сдачи крови в Викулово. Почему выдают всего 18 пробирок на район? Как быть остальным?» — написала пациентка в чате «Тюменская область.Здоровье». Речь идет о филиале Областной больницы №4 — «Викуловской районной больнице». На ситуацию отреагировала и. о. заведующего поликлиникой Маргарита Кочанова. Однако она не стала отвечать публично, сообщив, что направила ответ заявительнице в личные сообщения. URA.RU обратилось за комментарием в департамент здравоохранения Тюменской области. Ответ ожидается. Ранее агентство писало, что Счетная палата Тюменской области проводит опрос о качестве оказания медпомощи жителям региона. Тюменцы могут пожаловаться аудиторам на проблемы в сфере здравоохранения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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