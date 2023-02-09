Эрдоган: число погибших при землетрясениях в Турции превысило 14 тысяч человек

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Клипарт kremlin.ru. Екатеринбург, реджеп эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении ввести чрезвычайное положение в 10 провинциях Турции Фото:
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В Турции прошли мощные землетрясения

В результате землетрясений в Турции погибло 14 014 человек. При этом число пострадавших достигло 63 794 человек. Об этом сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

«Число наших граждан, погибших [при землетрясениях], достигло 14 014», — заявил Реджеп Тайип Эрдоган. Его слова приводит CNN Turk. Президент также добавил, что число раненых составило 63 794 человека. По словам главы государства, чрезвычайное положение Турции вступит в силу в 10 провинциях после голосования в парламенте, которое состоится сегодня.

Первое землетрясение в турецкой провинции Кахраманмараш произошло 6 февраля. Землетрясение отразилось как на городах и провинциях Турецкой Республики, так и на соседних странах. Второе землетрясение произошло 8 февраля и имело амплитуду 4,6 балла. Позже, 9 февраля граждане республики вновь ощутили подземные толчки магнитудой в 5,4 баллов.

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В результате землетрясений в Турции погибло 14 014 человек. При этом число пострадавших достигло 63 794 человек. Об этом сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. «Число наших граждан, погибших [при землетрясениях], достигло 14 014», — заявил Реджеп Тайип Эрдоган. Его слова приводит CNN Turk. Президент также добавил, что число раненых составило 63 794 человека. По словам главы государства, чрезвычайное положение Турции вступит в силу в 10 провинциях после голосования в парламенте, которое состоится сегодня. Первое землетрясение в турецкой провинции Кахраманмараш произошло 6 февраля. Землетрясение отразилось как на городах и провинциях Турецкой Республики, так и на соседних странах. Второе землетрясение произошло 8 февраля и имело амплитуду 4,6 балла. Позже, 9 февраля граждане республики вновь ощутили подземные толчки магнитудой в 5,4 баллов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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