Эрдоган: число погибших при землетрясениях в Турции превысило 14 тысяч человек

09 февраля 2023 в 16:03 Размер текста - 17 +

Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении ввести чрезвычайное положение в 10 провинциях Турции Фото: Официальный сайт Президента России kremlin.ru новость из сюжета В Турции прошли мощные землетрясения В результате землетрясений в Турции погибло 14 014 человек. При этом число пострадавших достигло 63 794 человек. Об этом сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. «Число наших граждан, погибших [при землетрясениях], достигло 14 014», — заявил Реджеп Тайип Эрдоган. Его слова приводит CNN Turk . Президент также добавил, что число раненых составило 63 794 человека. По словам главы государства, чрезвычайное положение Турции вступит в силу в 10 провинциях после голосования в парламенте, которое состоится сегодня. Первое землетрясение в турецкой провинции Кахраманмараш произошло 6 февраля. Землетрясение отразилось как на городах и провинциях Турецкой Республики, так и на соседних странах. Второе землетрясение произошло 8 февраля и имело амплитуду 4,6 балла. Позже, 9 февраля граждане республики вновь ощутили подземные толчки магнитудой в 5,4 баллов.

В результате землетрясений в Турции погибло 14 014 человек. При этом число пострадавших достигло 63 794 человек. Об этом сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. «Число наших граждан, погибших [при землетрясениях], достигло 14 014», — заявил Реджеп Тайип Эрдоган. Его слова приводит CNN Turk. Президент также добавил, что число раненых составило 63 794 человека. По словам главы государства, чрезвычайное положение Турции вступит в силу в 10 провинциях после голосования в парламенте, которое состоится сегодня. Первое землетрясение в турецкой провинции Кахраманмараш произошло 6 февраля. Землетрясение отразилось как на городах и провинциях Турецкой Республики, так и на соседних странах. Второе землетрясение произошло 8 февраля и имело амплитуду 4,6 балла. Позже, 9 февраля граждане республики вновь ощутили подземные толчки магнитудой в 5,4 баллов.