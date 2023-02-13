В двух городах ЯНАО назначили новых руководителей пожарных частей

В Муравленко и Губкинском (ЯНАО) назначили временно исполняющих обязанности начальников пожарных частей. Об этом сообщает пресс-служба окружного ГУ МЧС.
«14 февраля… был представлен исполняющий обязанности начальника 6-й пожарно-спасательной части — Санат Ирмаганбетов», — сообщает пресс-служба ведомства на официальном сайте. В Губкинском врио начальника 12-й пожарно-спасательной части стал Алексей Клешня.
Во время встреч с представителями гоардминистраций были определены направления работы и даны дальнейшие указания. Работа ведомства будет также направлена на обеспечение безопасности жителей Ямала.
Ранее сообщалось, что в ГУ МЧС по ЯНАО на должность главы отдела технологии и связи был назначен временно исполняющий обязанности Дмитрий Суриков. Тогда в пресс-службе ведомства не ответили, сможет ли Суриков избавиться от приставки «врио».
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