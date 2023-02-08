Тюменцы останутся без скидок на популярные продукты и хозтовары

Крупный ритейлер с начала 2023 года праномерно сокращает программу лояльности Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Крупный ритейлер X5 Retail Group может отказаться от части скидок и акций в своей программе лояльности. Об этом на правах анонимности рассказал работник одного из тюменских супермаркетов сети «Пятерочка».

«У нас ужесточаются правила по системе лояльности, на часть товаров ни накопление, ни списание сейчас уже не действует. Пока еще остаются акции типа „1+1“, „Лучшая цена“, но их уже меньше, чем до нового года. В феврале станет еще меньше», — поделился с URA.RU источник.

По словам продавца, сокращается программа лояльности не только у «Пятерочки». Принадлежащий той же компании «Перекресток» тоже попал под сокращение акций. «Друзья рассказывают из городов, где еще сеть „Карусель“ есть, там тоже скидки сейчас режут как могут», — добавил источник.

В Тюменском представительстве X5 Retail Group ситуацию с программой лояльности не комментируют. URA.RU направило письменный запрос руководству компании, ответ ожидается. Ранее агентство рассказало, что вслед за овощами и фруктами в Тюмени ждут роста цен на мясные продукты.