15 февраля 2023

В Кургане построят дублер Чеховского моста

© Служба новостей «URA.RU»
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Галкинский переезд. Курган, светофор, галкинский мост, чеховский мост, галкинский переезд
О планах создать дублер Чеховского моста рассказал губернатор Вадим Шумков Фото:

В Кургане планируют построить мост, который дублирует Чеховский мост. Об этом в своем telegram-канале написал губернатор Курганской области Вадим Шумков.

«На самом деле, есть планы построить рядом еще один новый широкий мост-дублер. А также расширить улицу Мостостроителей, сделав движение на участке до Заозерного четырехполосным», — рассказал Шумков.

Губернатор отметил, что в этом году начнется проектирование объектов, которое планируют завершить за два года. По его словам, эти изменения необходимы, так как рядом строится большое количество жилья, новых дорог и социальных объектов

Работы на Чеховском мосту начались 15 февраля. Его планируют отремонтировать до конца года.

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В Кургане планируют построить мост, который дублирует Чеховский мост. Об этом в своем telegram-канале написал губернатор Курганской области Вадим Шумков. «На самом деле, есть планы построить рядом еще один новый широкий мост-дублер. А также расширить улицу Мостостроителей, сделав движение на участке до Заозерного четырехполосным», — рассказал Шумков. Губернатор отметил, что в этом году начнется проектирование объектов, которое планируют завершить за два года. По его словам, эти изменения необходимы, так как рядом строится большое количество жилья, новых дорог и социальных объектов Работы на Чеховском мосту начались 15 февраля. Его планируют отремонтировать до конца года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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