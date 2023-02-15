В Кургане построят дублер Чеховского моста

О планах создать дублер Чеховского моста рассказал губернатор Вадим Шумков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане планируют построить мост, который дублирует Чеховский мост. Об этом в своем telegram-канале написал губернатор Курганской области Вадим Шумков.

«На самом деле, есть планы построить рядом еще один новый широкий мост-дублер. А также расширить улицу Мостостроителей, сделав движение на участке до Заозерного четырехполосным», — рассказал Шумков.

Губернатор отметил, что в этом году начнется проектирование объектов, которое планируют завершить за два года. По его словам, эти изменения необходимы, так как рядом строится большое количество жилья, новых дорог и социальных объектов

Работы на Чеховском мосту начались 15 февраля. Его планируют отремонтировать до конца года.