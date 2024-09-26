Шесть сотрудников МЧС пострадали при обстреле Донецка ВСУ

26 сентября 2024 в 22:52 Размер текста - 17 +

Сотрудники МЧС были доставлены в больницу с контузией из-за атак ВСУ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Донецке пострадали шесть сотрудников МЧС России во время обстрелов ВСУ. Об этом сообщили в региональном МЧС. «В Донецке пострадали шесть сотрудников МЧС России», — говорится в telegram-канале ведомства. Пострадавшие были госпитализированы с контузией. Днем 26 сентября из-за атак украинской армии в частном секторе Петровского района (Донецк) произошел пожар. Сотрудники МЧС, которые прибыли на место, пострадали после удара по пожарной автоцистерне. Ранее украинские войска атаковали многоквартирный дом в Донецке. Снаряд пробил крышу дома по улице Вагнера и влетел в квартиру на пятом этаже, в результате чего были разрушены перекрытия и квартира на четвертом этаже. В ту ночь ВСУ выпустило более 128 боеприпасов различного типа по территории республики. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Донецке пострадали шесть сотрудников МЧС России во время обстрелов ВСУ. Об этом сообщили в региональном МЧС. «В Донецке пострадали шесть сотрудников МЧС России», — говорится в telegram-канале ведомства. Пострадавшие были госпитализированы с контузией. Днем 26 сентября из-за атак украинской армии в частном секторе Петровского района (Донецк) произошел пожар. Сотрудники МЧС, которые прибыли на место, пострадали после удара по пожарной автоцистерне. Ранее украинские войска атаковали многоквартирный дом в Донецке. Снаряд пробил крышу дома по улице Вагнера и влетел в квартиру на пятом этаже, в результате чего были разрушены перекрытия и квартира на четвертом этаже. В ту ночь ВСУ выпустило более 128 боеприпасов различного типа по территории республики.