26 сентября 2024

Шесть сотрудников МЧС пострадали при обстреле Донецка ВСУ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Прививочный пункт в ТЦ "ГиперСити". Курган, больница, машина скорой помощи, медицина, поликилиника, госпитализация, скорая помощь
Сотрудники МЧС были доставлены в больницу с контузией из-за атак ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Донецке пострадали шесть сотрудников МЧС России во время обстрелов ВСУ. Об этом сообщили в региональном МЧС.

«В Донецке пострадали шесть сотрудников МЧС России», — говорится в telegram-канале ведомства. Пострадавшие были госпитализированы с контузией.

Днем 26 сентября из-за атак украинской армии в частном секторе Петровского района (Донецк) произошел пожар. Сотрудники МЧС, которые прибыли на место, пострадали после удара по пожарной автоцистерне.

Ранее украинские войска атаковали многоквартирный дом в Донецке. Снаряд пробил крышу дома по улице Вагнера и влетел в квартиру на пятом этаже, в результате чего были разрушены перекрытия и квартира на четвертом этаже. В ту ночь ВСУ выпустило более 128 боеприпасов различного типа по территории республики.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Донецке пострадали шесть сотрудников МЧС России во время обстрелов ВСУ. Об этом сообщили в региональном МЧС. «В Донецке пострадали шесть сотрудников МЧС России», — говорится в telegram-канале ведомства. Пострадавшие были госпитализированы с контузией. Днем 26 сентября из-за атак украинской армии в частном секторе Петровского района (Донецк) произошел пожар. Сотрудники МЧС, которые прибыли на место, пострадали после удара по пожарной автоцистерне. Ранее украинские войска атаковали многоквартирный дом в Донецке. Снаряд пробил крышу дома по улице Вагнера и влетел в квартиру на пятом этаже, в результате чего были разрушены перекрытия и квартира на четвертом этаже. В ту ночь ВСУ выпустило более 128 боеприпасов различного типа по территории республики.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...