Ближайшие соратники Якушева покинули уральское полпредство Путина

Татьяна Костарева и Владимир Петров покинули уральское полпредство Путина
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Бюджетный комитет тюменской областной Думы. Корпорация развития. Декабрь 2014. Тюмень, костарева татьяна
Татьяна Костарева была заместителем Якушева Фото:
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Смена полпреда Путина на Урале

Соратники Владимира Якушева, покинувшего пост полпреда президента РФ в УрФО, ушли из окружной власти вслед за ним. Это Татьяна Костарева, которая курировала работу аппарата полпредства в статусе заместителя Якушева, и его помощник Владимир Петров. Отставки, по данным URA.RU, произошли на этой неделе. Карточки Костаревой и Петрова с сайта полпредства уже удалены.

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Перед назначением нового полпреда Путина в УрФО возникла заминка

Костарева занимала должность заместителя полпреда с марта 2021 года. До этого она была замом Якушева в Минстрое РФ. Также чиновница долго трудилась в тюменском правительстве, когда Якушев был губернатором.

Петров был помощником Якушева с июня 2022-го, их совместная работа началась также в Тюмени. Летом Петров окончил кремлевскую «школу губернаторов» вместе с мэром Екатеринбурга Алексеем Орловым.

Глава государства Владимир Путин освободил Якушева от должности 24 сентября. На следующий день он стал первым зампредом Совета Федерации. Кроме того, ожидается, что в ближайшее время Якушев станет полновесным секретарем генсовета «Единой России». Наиболее вероятным преемником Якушева называют спикера парламента ДНР Артема Жогу.

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Соратники Владимира Якушева, покинувшего пост полпреда президента РФ в УрФО, ушли из окружной власти вслед за ним. Это Татьяна Костарева, которая курировала работу аппарата полпредства в статусе заместителя Якушева, и его помощник Владимир Петров. Отставки, по данным URA.RU, произошли на этой неделе. Карточки Костаревой и Петрова с сайта полпредства уже удалены. Костарева занимала должность заместителя полпреда с марта 2021 года. До этого она была замом Якушева в Минстрое РФ. Также чиновница долго трудилась в тюменском правительстве, когда Якушев был губернатором. Петров был помощником Якушева с июня 2022-го, их совместная работа началась также в Тюмени. Летом Петров окончил кремлевскую «школу губернаторов» вместе с мэром Екатеринбурга Алексеем Орловым. Глава государства Владимир Путин освободил Якушева от должности 24 сентября. На следующий день он стал первым зампредом Совета Федерации. Кроме того, ожидается, что в ближайшее время Якушев станет полновесным секретарем генсовета «Единой России». Наиболее вероятным преемником Якушева называют спикера парламента ДНР Артема Жогу.
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