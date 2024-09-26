Ближайшие соратники Якушева покинули уральское полпредство Путина

Татьяна Костарева и Владимир Петров покинули уральское полпредство Путина

26 сентября 2024 в 13:24 Размер текста - 17 +

Татьяна Костарева была заместителем Якушева Фото: Николай Бастриков © URA.RU новость из сюжета Смена полпреда Путина на Урале Соратники Владимира Якушева, покинувшего пост полпреда президента РФ в УрФО, ушли из окружной власти вслед за ним. Это Татьяна Костарева, которая курировала работу аппарата полпредства в статусе заместителя Якушева, и его помощник Владимир Петров. Отставки, по данным URA.RU, произошли на этой неделе. Карточки Костаревой и Петрова с сайта полпредства уже удалены. Новость по теме Перед назначением нового полпреда Путина в УрФО возникла заминка Костарева занимала должность заместителя полпреда с марта 2021 года. До этого она была замом Якушева в Минстрое РФ. Также чиновница долго трудилась в тюменском правительстве, когда Якушев был губернатором. Петров был помощником Якушева с июня 2022-го, их совместная работа началась также в Тюмени. Летом Петров окончил кремлевскую «школу губернаторов» вместе с мэром Екатеринбурга Алексеем Орловым. Глава государства Владимир Путин освободил Якушева от должности 24 сентября. На следующий день он стал первым зампредом Совета Федерации. Кроме того, ожидается, что в ближайшее время Якушев станет полновесным секретарем генсовета «Единой России». Наиболее вероятным преемником Якушева называют спикера парламента ДНР Артема Жогу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Соратники Владимира Якушева, покинувшего пост полпреда президента РФ в УрФО, ушли из окружной власти вслед за ним. Это Татьяна Костарева, которая курировала работу аппарата полпредства в статусе заместителя Якушева, и его помощник Владимир Петров. Отставки, по данным URA.RU, произошли на этой неделе. Карточки Костаревой и Петрова с сайта полпредства уже удалены. Костарева занимала должность заместителя полпреда с марта 2021 года. До этого она была замом Якушева в Минстрое РФ. Также чиновница долго трудилась в тюменском правительстве, когда Якушев был губернатором. Петров был помощником Якушева с июня 2022-го, их совместная работа началась также в Тюмени. Летом Петров окончил кремлевскую «школу губернаторов» вместе с мэром Екатеринбурга Алексеем Орловым. Глава государства Владимир Путин освободил Якушева от должности 24 сентября. На следующий день он стал первым зампредом Совета Федерации. Кроме того, ожидается, что в ближайшее время Якушев станет полновесным секретарем генсовета «Единой России». Наиболее вероятным преемником Якушева называют спикера парламента ДНР Артема Жогу.