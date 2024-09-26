Почему поссорились любимые дизайнеры Пугачевой и Киркорова

Любимый дизайнер Филиппа Киркорова Аника Керимова объяснила свою позицию по развитию легкой промышленности в России в ответ на негативные выпады в сторону российского легпрома любимого дизайнера Аллы Пугачевой — Игоря Гуляева. Аника Керимова заявила URA.RU, что не позволит оскорблять российских дизайнеров.
Между Аллой Пугачевой и Филиппом Киркоровым, как известно, сейчас непростые отношения. Бывшие супруги не общаются. «Яблоко раздора», судя по всему, перешло и на их окружение. На днях прилюдно разругались два их любимых дизайнера.
Инцидент произошел на всероссийском форуме легкой промышленности в Иваново и попал на видео. Ролик быстро разошелся по Интернету. На нем слышно, как любимый дизайнер Филиппа Киркорова Аника Керимова на повышенных тонах спорит с любимым кутюрье Аллы Пугачевой Игорем Гуляевым.
«У нас в России много молодых дизайнеров, которые создают реальные продукты», — говорит Керимова. Игорь с ней не согласен. «Дайте я договорю свое мнение, Аника, — возмущается Гуляев и продолжает. — Я в данном случае — человек правды и люблю говорить правду. То, что сегодня продается по стране, — одежда с „Садовода“ с этикетками „Made in Russia“.
Конфликта с Гуляевым у меня нет, рассказала корреспонденту URA.RU Аника Керимова. «Просто я никому не позволю оскорблять российских дизайнеров. Гуляев рассказывает, что по два месяца работает в Китае, где большие возможности. При этом говорит, что в России ничего не создают, а все покупают на „Садоводе“ и перешивают бирки. Он, наверное, давно не был в наших торговых центрах, где представлены прекрасные корнеры молодых дизайнеров.
Я не уезжаю в Китай и не работаю на китайские компании, поэтому прекрасно знаю, что происходит в России. Да, сейчас стало сложнее из-за санкций. Но у нас есть талантливые мастера и производители, которые создают очень качественные вещи. Лично я стараюсь делать все, чтобы в России появлялись новые производители, качественные ткани, фурнитуры. Если мы не будет развивать моду внутри страны, то ничего не будет».
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