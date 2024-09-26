Власти нашли способ увеличить продолжительность жизни россиян

В селах станет проще купить льготные лекарства
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Сотрудница аптеки выдает товар покупателю
Сотрудница аптеки выдает товар покупателю Фото:

Власти России нашли способ повысить продолжительность жизни в селах. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о том, что все обособленные подразделения медицинских организаций в селах, где нет аптек, получат по упрощенной схеме лицензию на розничную торговлю лекарствами. Зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Евгений Нифантьев объяснил URA.RU, это еще один шаг к долголетию россиян. 

Это решение — продолжение системной работы по повышению доступности лекарств для жителей сельской местности. Теперь людям не нужно ездить за необходимыми препаратами в соседние населенные пункты. Новый порядок получения такой лицензии будет утвержден в ближайшее время.

«Раньше отпускать льготные лекарства и продавать препараты в сельских населенных пунктах, где нет аптек, могли только в амбулаториях, фельдшерских пунктах, отделениях общей врачебной практики», — напомнили в пресс-службе правительства.

Новые правила торговли лекарствами — часть последовательной работы правительства повышению доступности лекарств. Она бывает ценовой, ассортиментной и физической, уточнил Евгений Нифантьев.

«И для нашей страны очень важен последний пункт. У нас много сел, где нет стационарных аптек. И наша основная задача — постепенно приходить к тому, чтобы у жителей малых и удаленных населенных пунктов был доступ к лекарствам на достойном уровне», — сказал собеседник агентства.

Недавно вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что продолжительность жизни на селе к 2030 году должна вырасти до 77,5 лет. По мнению Нифантьева, это все связано.

«Упрощенная схема лицензии будет одной из дополнительных кирпичиков в фундамент здоровой и продолжительной жизни россиян. Не основополагающей, но вспомогательной», — считает Евгений Нифантьев.

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Власти России нашли способ повысить продолжительность жизни в селах. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о том, что все обособленные подразделения медицинских организаций в селах, где нет аптек, получат по упрощенной схеме лицензию на розничную торговлю лекарствами. Зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Евгений Нифантьев объяснил URA.RU, это еще один шаг к долголетию россиян.  Это решение — продолжение системной работы по повышению доступности лекарств для жителей сельской местности. Теперь людям не нужно ездить за необходимыми препаратами в соседние населенные пункты. Новый порядок получения такой лицензии будет утвержден в ближайшее время. «Раньше отпускать льготные лекарства и продавать препараты в сельских населенных пунктах, где нет аптек, могли только в амбулаториях, фельдшерских пунктах, отделениях общей врачебной практики», — напомнили в пресс-службе правительства. Новые правила торговли лекарствами — часть последовательной работы правительства повышению доступности лекарств. Она бывает ценовой, ассортиментной и физической, уточнил Евгений Нифантьев. Недавно вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что продолжительность жизни на селе к 2030 году должна вырасти до 77,5 лет. По мнению Нифантьева, это все связано. «Упрощенная схема лицензии будет одной из дополнительных кирпичиков в фундамент здоровой и продолжительной жизни россиян. Не основополагающей, но вспомогательной», — считает Евгений Нифантьев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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