Власти нашли способ увеличить продолжительность жизни россиян

Власти России нашли способ повысить продолжительность жизни в селах. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о том, что все обособленные подразделения медицинских организаций в селах, где нет аптек, получат по упрощенной схеме лицензию на розничную торговлю лекарствами. Зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Евгений Нифантьев объяснил URA.RU, это еще один шаг к долголетию россиян.
Это решение — продолжение системной работы по повышению доступности лекарств для жителей сельской местности. Теперь людям не нужно ездить за необходимыми препаратами в соседние населенные пункты. Новый порядок получения такой лицензии будет утвержден в ближайшее время.
«Раньше отпускать льготные лекарства и продавать препараты в сельских населенных пунктах, где нет аптек, могли только в амбулаториях, фельдшерских пунктах, отделениях общей врачебной практики», — напомнили в пресс-службе правительства.
Новые правила торговли лекарствами — часть последовательной работы правительства повышению доступности лекарств. Она бывает ценовой, ассортиментной и физической, уточнил Евгений Нифантьев.
«И для нашей страны очень важен последний пункт. У нас много сел, где нет стационарных аптек. И наша основная задача — постепенно приходить к тому, чтобы у жителей малых и удаленных населенных пунктов был доступ к лекарствам на достойном уровне», — сказал собеседник агентства.
Недавно вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что продолжительность жизни на селе к 2030 году должна вырасти до 77,5 лет. По мнению Нифантьева, это все связано.
«Упрощенная схема лицензии будет одной из дополнительных кирпичиков в фундамент здоровой и продолжительной жизни россиян. Не основополагающей, но вспомогательной», — считает Евгений Нифантьев.
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