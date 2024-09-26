ЕС не изменит позицию по Украине из-за обновления ядерной доктрины РФ

26 сентября 2024 в 18:25 Размер текста - 17 +

ЕС продолжит оказывать поддержку Украине, несмотря на ядерную доктрину РФ Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина продолжит получать военную помощь от Евросоюза, несмотря на обновления положений в ядерной доктрине РФ. Об этом заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано. «Позиция Евросоюза [по Украине] не меняется», — отметил Петер Стано на пресс-конференции в Брюсселе. Его слова приводит ТАСС. Ранее президент РФ Владимир Путин предложил внести изменения в редакцию ядерной доктрины. Согласно новым положениям, Россия сможет применить ядерное оружие только в случае получения надежной информации о массовом запуске средств воздушно-космического нападения в ее сторону, передает 360.ru. По словам главы «Росатома» Алексея Лихачева, страна обладает необходимым ядерным потенциалом для этого. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украина продолжит получать военную помощь от Евросоюза, несмотря на обновления положений в ядерной доктрине РФ. Об этом заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано. «Позиция Евросоюза [по Украине] не меняется», — отметил Петер Стано на пресс-конференции в Брюсселе. Его слова приводит ТАСС. Ранее президент РФ Владимир Путин предложил внести изменения в редакцию ядерной доктрины. Согласно новым положениям, Россия сможет применить ядерное оружие только в случае получения надежной информации о массовом запуске средств воздушно-космического нападения в ее сторону, передает 360.ru. По словам главы «Росатома» Алексея Лихачева, страна обладает необходимым ядерным потенциалом для этого.