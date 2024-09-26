ЕС не изменит позицию по Украине из-за обновления ядерной доктрины РФ

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Официальный сайт президента Украины, флаг украины, флаг евросоюза
ЕС продолжит оказывать поддержку Украине, несмотря на ядерную доктрину РФ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украина продолжит получать военную помощь от Евросоюза, несмотря на обновления положений в ядерной доктрине РФ. Об этом заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

«Позиция Евросоюза [по Украине] не меняется», — отметил Петер Стано на пресс-конференции в Брюсселе. Его слова приводит ТАСС.

Ранее президент РФ Владимир Путин предложил внести изменения в редакцию ядерной доктрины. Согласно новым положениям, Россия сможет применить ядерное оружие только в случае получения надежной информации о массовом запуске средств воздушно-космического нападения в ее сторону, передает 360.ru. По словам главы «Росатома» Алексея Лихачева, страна обладает необходимым ядерным потенциалом для этого.

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Украина продолжит получать военную помощь от Евросоюза, несмотря на обновления положений в ядерной доктрине РФ. Об этом заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано. «Позиция Евросоюза [по Украине] не меняется», — отметил Петер Стано на пресс-конференции в Брюсселе. Его слова приводит ТАСС. Ранее президент РФ Владимир Путин предложил внести изменения в редакцию ядерной доктрины. Согласно новым положениям, Россия сможет применить ядерное оружие только в случае получения надежной информации о массовом запуске средств воздушно-космического нападения в ее сторону, передает 360.ru. По словам главы «Росатома» Алексея Лихачева, страна обладает необходимым ядерным потенциалом для этого.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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