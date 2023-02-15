Губернатор Шумков испытает своего нового заместителя

Зам курганского губернатора Кирилова займется проектом для федерального гранта

Перед Натальей Кириловой поставят новую серьезную задачу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков подготовил для своего нового заместителя по соцполитике Натальи Кириловой первое серьезное испытание. Она будет лоббировать проект помощи детям с диагнозом «аутизм», чтобы регион получил федеральное финансирование. Об этом URA.RU рассказали источники, близкие к региональным властям.

«Кирилова и глава депздрава Алексей Сигидаев провели встречу с родителями, которые воспитывают детей с аутизмом. Обсудили, какая помощь им нужна. Эта категория выбрана неслучайно. Шумков поручил чиновникам составить заявку на федеральный грант. Москва уделяет особое внимание проблемам лечения детей с таким диагнозом. Шансы получить федеральные деньги у области высокие», — сообщил инсайдер. Другой источник из числа областных чиновников отметил, если все пройдет успешно, то Кирилова заработает первые очки у губернатора. «В любом случае это учтут при официальном назначении чиновницы без приставки врио», — сказал собеседник агентства.

В департамент информационной и внутренней политики Курганской области направлен редакционный запрос с просьбой рассказать о работе с родителями и детьми в этом направлении, и как его будет курировать зам по соцполитике. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU писало, что Кирилова 14 февраля встретилась с родителями детей с расстройствами аутистического спектра. Они обсудили работу специального центра, который создан на базе новой детской поликлиники в Заозерном.