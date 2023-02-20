Экономист Гинько: отказ правительства РФ от ограничения цен на продукты поможет бедным россиянам

21 февраля 2023 в 05:05 Размер текста - 17 +

Правительство РФ отказалось от ограничения цен на продукты питания первой необходимости Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Отказ от инициативы по ограничению цен на продукты питания первой необходимости позволит не сломать механизм обеспечения полок магазинов товарами, что положительно скажется на качестве жизни малообеспеченных россиян. Об этом в разговоре с URA.RU заявил экономист, преподаватель РАНХиГС при президенте РФ Владислав Гинько. «Главный момент заключается в том, каким образом наиболее эффективно помочь людям, которым нужно помочь. У них непростая жизненная ситуация, материальная, финансовая. Они сталкиваются с тем, что для них цены на продукты питания кусаются. Так вот, чтобы им помочь нужно не сломать механизм обеспечения товарной полки продуктами питания абсолютно для всех. В этом смысле продуктовые карточки, особенно если бы они массово вводились, или ограничение торговой наценки на самые ходовые товары, идет контрпродуктивно против рыночного механизма», — сказал Владислав Гинько. По словам экономиста, министерства помогают малообеспеченным россиянам, применяя более адресную поддержку. «При этом правительство оставляет возможность, даже чувствует обязанность помогать людям, сталкивающимся со сложными жизненными ситуациями иным способом. То есть, не через регулирование торговой наценки, а через адресную социальную поддержку, через помощь, различные социальные программы, которые есть. Именно такой подход был выбран», — подчеркнул специалист. Ранее правительство РФ не поддержало инициативу по ограничению цен на продукты питания первой необходимости. В Минсельхозе заявили, что такие меры невозможны, так как для этого пришлось бы заняться каждым этапом производства и продажи продукции. Также эта мера может привести к падению налогов и дефициту продуктов первой необходимости. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Отказ от инициативы по ограничению цен на продукты питания первой необходимости позволит не сломать механизм обеспечения полок магазинов товарами, что положительно скажется на качестве жизни малообеспеченных россиян. Об этом в разговоре с URA.RU заявил экономист, преподаватель РАНХиГС при президенте РФ Владислав Гинько. «Главный момент заключается в том, каким образом наиболее эффективно помочь людям, которым нужно помочь. У них непростая жизненная ситуация, материальная, финансовая. Они сталкиваются с тем, что для них цены на продукты питания кусаются. Так вот, чтобы им помочь нужно не сломать механизм обеспечения товарной полки продуктами питания абсолютно для всех. В этом смысле продуктовые карточки, особенно если бы они массово вводились, или ограничение торговой наценки на самые ходовые товары, идет контрпродуктивно против рыночного механизма», — сказал Владислав Гинько. По словам экономиста, министерства помогают малообеспеченным россиянам, применяя более адресную поддержку. «При этом правительство оставляет возможность, даже чувствует обязанность помогать людям, сталкивающимся со сложными жизненными ситуациями иным способом. То есть, не через регулирование торговой наценки, а через адресную социальную поддержку, через помощь, различные социальные программы, которые есть. Именно такой подход был выбран», — подчеркнул специалист. Ранее правительство РФ не поддержало инициативу по ограничению цен на продукты питания первой необходимости. В Минсельхозе заявили, что такие меры невозможны, так как для этого пришлось бы заняться каждым этапом производства и продажи продукции. Также эта мера может привести к падению налогов и дефициту продуктов первой необходимости.