Активист из ЯНАО, находящийся в зоне СВО, поблагодарил земляков за поддержку

Активист из ЯНАО Алексей Шевцов поблагодарил жителей округа за помощь, отправленную в зону проведения спецоперации. Об этом он рассказал в своем telegram-канале.
«Дорогие мои земляки-ямальцы! Я хочу вас всех поблагодарить за вашу бескорыстную помощь и поддержку, которую вы оказывали и оказываете бойцам. В данный момент приехал с передовой для получения помощи для бойцов от вас и чтобы закупиться для них», — написал Шевцов.
Ранее сообщалось, что Алексей Шевцов решил записаться добровольцем, чтобы принять участие в спецоперации. Также он регулярно покупает необходимое снаряжение и оборудование для земляков, призванных в зону СВО. Помощь оказывают жители округа.
Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на территории Украины 24 февраля 2022 года. По словам российского лидера, это была вынужденная мера, направленная на защиту жителей ДНР и ЛНР от геноцида со стороны украинских военных.
О важных для каждого ямальца событиях — в Telegram-канале «Округ белых ночей». Подпишитесь, жмите на ссылку.