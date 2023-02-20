Активист из ЯНАО, находящийся в зоне СВО, поблагодарил земляков за поддержку

Алексей Шевцов поблагодарил земляков за помощь Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Активист из ЯНАО Алексей Шевцов поблагодарил жителей округа за помощь, отправленную в зону проведения спецоперации. Об этом он рассказал в своем telegram-канале.

«Дорогие мои земляки-ямальцы! Я хочу вас всех поблагодарить за вашу бескорыстную помощь и поддержку, которую вы оказывали и оказываете бойцам. В данный момент приехал с передовой для получения помощи для бойцов от вас и чтобы закупиться для них», — написал Шевцов.

Ранее сообщалось, что Алексей Шевцов решил записаться добровольцем, чтобы принять участие в спецоперации. Также он регулярно покупает необходимое снаряжение и оборудование для земляков, призванных в зону СВО. Помощь оказывают жители округа.

Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на территории Украины 24 февраля 2022 года. По словам российского лидера, это была вынужденная мера, направленная на защиту жителей ДНР и ЛНР от геноцида со стороны украинских военных.