В Госдуме объяснили реформы в высшем образовании, анонсированные Путиным

Депутат Госдумы Смолин: реформа высшего образования призвана расширить прием на специалитет

22 февраля 2023 в 01:01 Размер текста - 17 +

В России будут чаще готовить специалистов, чем бакалавров Фото: Марина Молдавская © URA.RU новость из сюжета Послание Путина Федеральному собранию — 2023 Реформа высшего образования, о которой заявил президент РФ Владимир Путин по время послания Федеральному Собранию, призвана расширить прием студентов на специалитет и сократить поступление на бакалавриат. Об этом в разговоре с URA.RU заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин. «Ломки не будет. Должно быть изменение набора студентов-первокурсников. Надеюсь, что это произойдет 1 сентября и контрольные цифры приема будут изменены. Я напоминаю, что, когда у нас участие в Болонском процессе было добровольным, 90% всех студентов выходили специалистами и 10% — бакалаврами. Сейчас практически наоборот. Вот теперь прием на бакалавриат должен быть сокращен, прием на специалитет — расширен поэтапно», — сказал Олег Смолин. «Мы будем в большинстве случаев готовить студентов как специалистов. От четырех до шести лет. При этом те, кому необходимо, получат возможность продолжить образование в магистратуре по совместимым специальностям. Также все дипломы, которые были получены, сохранят свое значение. Никто в правах поражен не будет. Все студенты, которые начали учиться по действующим программам, будут доучиваться по ним», — добавил парламентарий. Ранее Владимир Путин в послании Федеральному Собранию сообщил, что в России запускается реформа высшего образования на фоне отмены Болонской системы. Он подчеркнул, что переход на новую систему должен быть плавным. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Реформа высшего образования, о которой заявил президент РФ Владимир Путин по время послания Федеральному Собранию, призвана расширить прием студентов на специалитет и сократить поступление на бакалавриат. Об этом в разговоре с URA.RU заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин. «Ломки не будет. Должно быть изменение набора студентов-первокурсников. Надеюсь, что это произойдет 1 сентября и контрольные цифры приема будут изменены. Я напоминаю, что, когда у нас участие в Болонском процессе было добровольным, 90% всех студентов выходили специалистами и 10% — бакалаврами. Сейчас практически наоборот. Вот теперь прием на бакалавриат должен быть сокращен, прием на специалитет — расширен поэтапно», — сказал Олег Смолин. «Мы будем в большинстве случаев готовить студентов как специалистов. От четырех до шести лет. При этом те, кому необходимо, получат возможность продолжить образование в магистратуре по совместимым специальностям. Также все дипломы, которые были получены, сохранят свое значение. Никто в правах поражен не будет. Все студенты, которые начали учиться по действующим программам, будут доучиваться по ним», — добавил парламентарий. Ранее Владимир Путин в послании Федеральному Собранию сообщил, что в России запускается реформа высшего образования на фоне отмены Болонской системы. Он подчеркнул, что переход на новую систему должен быть плавным.