27 августа 2025

Губерниев жестко раскритиковал экипировку российских биатлонистов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Со слов Губерниева, биатлонисты сборной России массово жалуются на экипировку
Со слов Губерниева, биатлонисты сборной России массово жалуются на экипировку Фото:

В сборной России по биатлону (СБР) массово жалуются на качество спортивной экипировки. Об этом сообщил спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. 

«Спортсмены жалуются в СБР. Размеры не те, тренироваться в них невозможно, экипировка плохая, контракт есть, форма полное дерьмо. Спортсмены недовольны и бегают в своем!» — написал Губерниев в своем telegram-канале.

По словам комментатора, спортсмены опасаются выносить скандал в СМИ "по понятным причинам". Но на сентябрьских стартах они, возможно, об этом скажут открыто. Также Губерниев разместил у себя комментарий исполнительного директора СБР Александра Пака, который заявил, что "понятия не имеет» о существующей проблеме с экипировкой.

Ранее российский телеведущий призвал запретить в стране "дураков-чиновников". Он отметил, что их нужно запретить на законодательном уровне, поскольку в стране хватает и «умных чиновников», которые приносят пользу обществу.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В сборной России по биатлону (СБР) массово жалуются на качество спортивной экипировки. Об этом сообщил спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.  «Спортсмены жалуются в СБР. Размеры не те, тренироваться в них невозможно, экипировка плохая, контракт есть, форма полное дерьмо. Спортсмены недовольны и бегают в своем!» — написал Губерниев в своем telegram-канале. По словам комментатора, спортсмены опасаются выносить скандал в СМИ "по понятным причинам". Но на сентябрьских стартах они, возможно, об этом скажут открыто. Также Губерниев разместил у себя комментарий исполнительного директора СБР Александра Пака, который заявил, что "понятия не имеет» о существующей проблеме с экипировкой. Ранее российский телеведущий призвал запретить в стране "дураков-чиновников". Он отметил, что их нужно запретить на законодательном уровне, поскольку в стране хватает и «умных чиновников», которые приносят пользу обществу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...