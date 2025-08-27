Губерниев жестко раскритиковал экипировку российских биатлонистов

В сборной России по биатлону (СБР) массово жалуются на качество спортивной экипировки. Об этом сообщил спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.
«Спортсмены жалуются в СБР. Размеры не те, тренироваться в них невозможно, экипировка плохая, контракт есть, форма полное дерьмо. Спортсмены недовольны и бегают в своем!» — написал Губерниев в своем telegram-канале.
По словам комментатора, спортсмены опасаются выносить скандал в СМИ "по понятным причинам". Но на сентябрьских стартах они, возможно, об этом скажут открыто. Также Губерниев разместил у себя комментарий исполнительного директора СБР Александра Пака, который заявил, что "понятия не имеет» о существующей проблеме с экипировкой.
Ранее российский телеведущий призвал запретить в стране "дураков-чиновников". Он отметил, что их нужно запретить на законодательном уровне, поскольку в стране хватает и «умных чиновников», которые приносят пользу обществу.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.