27 августа 2025

«Парламентская газета»: натуральный мед рискует исчезнуть с российских полок в 2026 году

«Парламентская газета»: натуральный мед рискует исчезнуть с российских полок
В продажу поступит искусственный продукт, считают эксперты
После Нового года на полках российских магазинов может резко сократиться количество натурального меда. Такое развитие событий спрогнозировали в Союзе пчеловодов России. Об этом сообщает "Парламентская газета". 

«Сегодня стоимость сертификации выросла настолько, что для части пасечников становится невыгодно сдавать мед переработчикам. В результате на прилавках будет больше медовых продуктов, а не чистого меда», — заявили "Парламентской газете" в Союзе пчеловодов.

По информации Роскачества, проверка фасованного меда в крупнейших торговых сетях показала: только 13 из 20 торговых марок предлагают действительно натуральный продукт. В остальных образцах были обнаружены примеси сахарных или иных сиропов. Кроме того, в продукции девяти брендов реальный вид меда не соответствовал заявленному на этикетке: вместо «цветочного» предлагался подсолнечниковый или гречишный мед. Также у одной из торговых марок выявили признаки перегрева продукта, что влияет на зрелость и биологическую ценность лакомства.

Председатель Союза пчеловодов России Валерий Михеев пояснил, что основной контроль за подлинностью меда должен осуществляться на этапе переработки и реализации. Он подчеркнул, что пасечники следят за своей репутацией, а вот переработчики могут быть причастны к появлению на прилавках фальсификата. 

Ранее врач-гастроэнтеролог Ирина Губанова назвал диагнозы, при которых стоит забыть про мед. Употребление этого продукта не рекомендуется людям, страдающим сахарным диабетом, ожирением, а также при наличии индивидуальной непереносимости продукта.

