Освободить от НДФЛ родителей, рано вышедших из декрета, предложили в Госдуме

Депутаты Госдумы направили на отзыв в правительство законопроект, которым предлагается освободить от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) родителей, которые вышли из декрета до достижения ребенком возраста полутора лет. Автором инициативы стала глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова.
«Авторы законопроекта напомнили, что с 1 января 2024 года вступил в силу закон, согласно которому право на ежемесячное пособие по уходу за ребенком сохраняется, если лицо выходит из декрета на работу ранее достижения ребенком возраста полутора лет. Однако в этом случае возникает обязанность выплачивать НДФЛ, при котором часть предоставленного пособия возвращается государству, что снижает эффективность предоставленной поддержки», — приводят РИА Новости документ, который имеется в распоряжении.
В пояснительной записке говорится, что законопроект направлен на устранение подобной ситуации. Инициатива направлена на освобождение от НДФЛ доходов лиц, вышедших на работу из отпуска по уходу за ребенком до достижения ребенком возраста полутора лет.
Ранее декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов рассказал, что с 2026 года в России устанавливается ежегодная семейная выплата для семей с двумя и более детьми. Это будет возврат части уплаченного НДФЛ.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.