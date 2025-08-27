Il Fatto quotidiano: ЕС почти исчерпал возможности санкций против России

Евросоюз практически исчерпал возможности для новых санкций против России, а главные рычаги давления на российских партнеров находятся у США. Об этом сообщает Il Fatto quotidiano.
«В ЕС почти исчерпали свои возможности для введения новых санкций против России. Де-факто рычаги давления на Москву через вторичные санкции против Китая и Индии находятся в руках США», — пишет итальянская газета Il Fatto quotidiano.
Издание отмечает, что в рамках готовящегося 19-го пакета санкций у ЕС осталось крайне мало целей. Принятие новых ограничительных мер в отношении нефтяной и газовой отраслей газета называет маловероятными.
Новый, 19-й пакет антироссийских санкций ранее анонсировала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам он будет принят уже в начале сентября. Пакет ограничений будет направлен против судов «теневого флота», которые Брюссель связывает с поставками российской нефти.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.