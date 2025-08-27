27 августа 2025

Il Fatto quotidiano: ЕС почти исчерпал возможности санкций против России

ЕС не может навредить санкциями против России без поддержки США
ЕС не может навредить санкциями против России без поддержки США
Санкции против России вообще и Урала в частности

Евросоюз практически исчерпал возможности для новых санкций против России, а главные рычаги давления на российских партнеров находятся у США. Об этом сообщает Il Fatto quotidiano.

«В ЕС почти исчерпали свои возможности для введения новых санкций против России. Де-факто рычаги давления на Москву через вторичные санкции против Китая и Индии находятся в руках США», — пишет итальянская газета Il Fatto quotidiano.

Издание отмечает, что в рамках готовящегося 19-го пакета санкций у ЕС осталось крайне мало целей. Принятие новых ограничительных мер в отношении нефтяной и газовой отраслей газета называет маловероятными.

Новый, 19-й пакет антироссийских санкций ранее анонсировала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам он будет принят уже в начале сентября. Пакет ограничений будет направлен против судов «теневого флота», которые Брюссель связывает с поставками российской нефти.

