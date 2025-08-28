Росавиация: в аэропортах Сочи и Саратова ввели ограничения

Причиной ограничений названо обеспечение безопасности полетов
Причиной ограничений названо обеспечение безопасности полетов

В аэропортах Саратова и Сочи введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Аэропорты Саратов (Гагарин); Сочи. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал Кореняко в Telegram-канале. Причиной ограничения названо обеспечение безопасности полетов.

Ранее аналогичные временные ограничения уже вводились в аэропортах Саратова и Тамбова, о чем также сообщал представитель Росавиации. Такие меры применяются для обеспечения безопасности полетов и могут затрагивать работу воздушных гаваней в различных регионах страны.

