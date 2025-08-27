Сложные выборы оставили без должности мэра столицы Коми

Мэр Сыктывкара Владимир Голдин ушел в отставку за две недели до выборов. Официально — по собственному желанию. По сведениям нескольких источников URA.RU из Коми — из-за вопросов к подготовке кампании. По данным инсайдеров, участвующих в кампании, за несколько месяцев до выборов обнаружились проблемы с мобилизационной базой избирателей в Сыктывкаре, на которую должна была опереться «Единая Россия».
«Голдин отказывался вести коммуникацию с рядом высокопоставленных чиновников, контролирующих большую часть административного ресурса в столице республики», — объясняет источник. Он добавил, что позиции «Единой России» в столице Коми, считающейся протестной, прочны не везде. Руководство партии относит выборы в республике к числу сложных. В сентябре здесь одновременно избираются Горсовет Сыктывкара, Госсовет Коми и губернатор.
Официально врио мэра пока официально не назначен. По версии источников, им может стать первый замминистра юстиции республики Максим Мартышин, а также замглавы города по ЖКХ Александр Гонтарь.
Публично Голдин, работавший мэром с 2022 года, назвал свою отставку «стандартной процедурой ротации». На наш вопрос, связана ли она с выборами, в телефонном разговоре отвечать отказался.
Замначальника управления по внутренней политике правительства Коми Яков Юхнин не прокомментировал связь между отставкой Голдина и выборами. Он попросил направить письменный запрос. Чиновник также сообщил, что врио главы республики Гольдштейн предложит совету Сыктывкара не менее двух кандидатов на пост мэра по итогам приема заявок.
«Руководитель региона по результатам рассмотрения представленных кандидатов в течение 30 дней со дня окончания срока внесения предложений предлагает Совету муниципального образования на голосование не менее двух кандидатов на должность главы города», — отметил Юхнин.
Ранее URA.RU писало о том, как предвыборную гонку в Коми покинул кандидат в губернаторы от КПРФ Олег Михайлов. Ему не хватило нескольких подписей депутатов для прохождения муниципального фильтра. Михайлов считался главной угрозой для действующего врио главы республики Ростислава Гольдштейна от «Единой России».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.